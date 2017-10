Partido correspondiente a la 6ª jornada de la Liga de Primera Regional del grupo I, celebrado la noche del viernes a las 20,30 horas en el Estadio de Barrial con un tiempo agradable para la práctica del fútbol y ante unos 100 espectadores, entre la U.D. Barrial y el Firgas, el partido se decidió en los comienzos de cada parte del partido ya que el equipo local consiguió los dos primeros goles, en los minutos 2 y 4 respectivamente, a partir de ahí el Barrial se conformó y el Firgas en varias fases del partido llevó la iniciativa y tuvo sus opciones para rebajar el marcador, pero también es cierto que el equipo local tuvo oportunidades claras para aumentar su diferencia de goles.

El Barrial venía de perder ante el Acodetti en los últimos minutos y salía al campo con la consigna de buscar la victoria desde el comienzo del partido, y así fue porque en el minuto 1, Salva se interna por la banda derecha entra dentro del área pudiendo definir pero opta por pasar atrás a Gerardo y se aborda la oportunidad, pero justo un minuto más tarde en el 2, el mismo jugador Salva se vuelve a internar por la banda entrando dentro del área y disparando a puerta, el balón es rechazado por el meta Oliver y Gerardo que seguía la jugada de cerca impulsa el balón al fondo de la portería consiguiendo el 1-0. En el minuto 4, el propio Salva se la juega en el área pero no pudo salvar la entrada del defensa. A partir de aquí el juego experimenta un cambio de sentido ya que el Firgas se apodera del dominio sin crear oportunidades claras de gol ante la falta de balón de los locales y cierto nerviosismo en defensa, lo que hace que las oportunidades no lleguen y así fueron pasando los minutos hasta llegar al minuto 40 cuando el jugador visitante Raúl lanzó desde fuera del área y el balón se marchó rosando el poste ante la estirada de Joel, en el minuto 42 una falta lanzada por Rayco desde el medio campo, escorado a la izquierda del ataque del Firgas, pica en el área y se va al poste, jugada que pudo significar el empate pero no fue así y se llegó al descanso con la victoria por la mínima 1-0.

La segunda parte, sale fuerte de nuevo el equipo local en busca de sentenciar el partido lo antes posible ante un Firgas que quizás salió algo dormido, en el minuto 46, Abdul a pase de Gerardo se queda sólo dentro del área y lanza el balón por encima del larguera, posteriormente Gerardo manda el balón al larguero que pudo significar el segundo en su cuenta particular, pero justo en el minuto 49, Salva consigue el 2-0 al internarse en el área y cruzar el balón por bajo donde no pudo llegar Oliver, pero el Barrial, lejos de relajarse siguió en su empeño de cerrar el partido, así en el minuto 51, de nuevo Salva dispara dentro del área y el balón es rechazado por Oliver y Zeben no llega a rematar con acierto a gol. El Barrial de nuevo baja el nivel de juego y en el minuto 55, Rubén se planta sólo ante Joel y lanza el balón desviado fuera del marco local, minuto 60, error en el medio campo local de Dani en un mal pase que habilita a Iván que se va sólo hacia la portería, Joel sale a tapar y falla el que podía ser el 2-1 mandando el balón por encima del larguero. A partir de este minuto el partido parece volverse loco sucediendo oportunidades en ambas porterías, donde cualquiera podía marcar, el equipo local no supo combinar y querían llevar el balón en conducción y esto le llevaría a darle el balón al contrario. De esta forma en el minuto 68, Yeray lanza desde fuera del área y el balón se va al poste saliendo fuera, luego sería Gerardo en el minuto 74 tras pase de Toni enviando el balón fuera cuando ya se cantaba el gol y teniendo a Dani al lado para empujarla, en el 76, de nuevo Gerardo sólo ante el portero no logra batirlo realizando una buena parada, pero llegaría el gol de la tranquilidad en el minuto 78, tras una contra llevada por Toni desde el medio campo con pase en profundidad a Salva que va en velocidad y fusila al portero consiguiendo el definitivo 3-0, de esta forma Salva se convertía el hombre del partido marcado 2 goles y el otro fue un disparo suyo, con la seguridad de Pablo en la retaguardia y Joel que no tuvo mucho trabajo y el que le llegó lo resolvió bien. El Barrial jugaría los últimos minutos con un hombre menos al sufrir Dani la segunda tarjeta amarilla y la expulsión en el minuto 79, pero el marcador ya no se movería.

Como conclusión, decir que el Barrial suma tres nuevos puntos en la victoria más amplia de la temporada, ante un Firgas que mereció algún gol, pero esto es fútbol al final lo que cuentan son los goles que se marcan y en esta ocasión, fue el Barrial quien estuvo más acertado cara a la portería rival obteniendo el mencionado resultado.

FICHA TÉCNICA:

U.D. BARRIAL: Joel, Cristofer, Adonay, Isaac, Pablo, Zeben (Sergio), Abdul (Vitolo), Tony(Marcos), Gerardo (Abisay), Dani y Salva.

C.D. FIRGAS: Oliver, Alberto (Tota), Diego, Juan (Tony), Nasser, Dani (Yeray), Raúl, Rayco, Iván, Fabio (Johan) y Rubén.

ÁRBITRO: Ricardo Trashorra, auxiliado en las bandas por Antonio Hernández y Diego Zorrilla, del colegio de Las Palmas que estuvieron bien en líneas generales, mostraron tarjetas amarillas a los locales Pablo, Gerardo y a Dani, a este último en los minutos 49 y 78 por lo que fue expulsado. A los visitantes, Iván, Rayco y Raúl.