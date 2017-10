Cris, la jugadora que tantos goles, títulos y alegrías ha dado al Preconte Telde, cuelga las zapatillas de deporte. Entra en acción Cristina Gimeno, la nueva entrenadora del primer equipo de la cadena que preside José Manuel Gutiérrez Galindo.

¡¡¡Gracias por todo Cris!!! ¡¡¡Bienvenida Cristina Gimeno!!!

Cristina Gimeno era una de las alternativas en el casting realizado en el verano en la búsqueda del técnico idóneo para el proyecto teldense. Su excelente estado de forma, y saber que aún le quedaban un mínimo de tres años en activo como jugadora, la descartaron.

En esta ocasión, la junta directiva de la cadena teldense casi ni lo pensó. Sus ganas de dejar el Fútbol Sala en activo y su capacidad para entrenar, sobradamente contrastada tanto en la cadena de filiales como en la selección Canaria femenina en sus diferentes categorías, la hicieron ser casi la única opción.

Como jugadora se despidió como siempre lo hizo. Tirando de su equipo, aportando su particular visión de juego y con gol. El tanto que ponía al Preconte por delante en el marcador frente al Cervera y que ya no se remontaría. Tres puntos con sabor agridulce toda vez que ya sabía que era su último partido como jugadora.

Una despedida emotiva de sus compañeras de juego con muchas lágrimas y agradecimiento por esta última campaña en activo. Ahora será la entrenadora, la jefa.

Dos semanas lleva ejerciendo ese cargo. Lo que comenzó como algo pasajero ha dejado otras caras entre las jugadoras, un estilo de juego del agrado de los aficionados y la alegría sobre el parquet. Como dato anecdótico, seis puntos de seis.

La junta directiva le ha transmitido que el objetivo del ascenso sigue siendo la meta principal de este proyecto. Junto a la plantilla del primer equipo, con calidad suficiente para lograrlo, la cadena de filiales será su principal refuerzo. Unas jugadoras que la propia Cristina Gimeno lleva preparando muchas temporadas y que conoce sobradamente.

Cristina Gimeno, enganchada al Fútbol Sala

La llegada de Cristina Gimeno al primer equipo de la cadena como entrenadora no sorprende a nadie. Posee el titulo de nivel III y muchos conocimientos de esta modalidad. Era su destino natural y los acontecimientos lo han acelerado. Ella tiene paciencia y todos saben que va a triunfar.

Para muchos técnicos, mantener una conversación con ella sobre Fútbol Sala es quedar en evidencia. Son muchos años practicándolo y, sobre todo, entendiéndolo. Ha preguntado, se ha formado, ha leído y luego lo ha llevado a la práctica en los diferentes equipos que ha entrenado.

Esta enganchada al Fútbol Sala y no le duelen prendas en reconocerlo.

Lo normal es que se despida como jugadora, pase el proceso y llegue al primer equipo como técnico. ¿No le parece?

Pensar en que ya no voy a jugar no entraba en mis planes de esta temporada. Me había concienciado que sería mi última temporada y quería disfrutarla al máximo. Las circunstancias han acelerado el proceso y yo fiel, a mi Equipo y principios, tenía que dar ese paso. Si llega ahora será por algo.

Lo primero ¿Cuáles son sus sensaciones al dejar las canchas como jugadora?

Estoy viviendo unos días bastante desubicada, no soy consciente de que esto se ha terminado y que ya no voy a poder correr la banda, tirarme al suelo, dar pases o celebrar goles.

Ver a mis compañeras y no poder estar con ellas para ayudarles será duro. Ahora me toca estar fuera y transmitir mi idea de juego, hacer un gran grupo y luchar por estar en lo más alto.

Después de tantos años ¿Tendrá muchas personas a las que recordar y agradecer?

Son muchas las personas que me han dejado huella, no sólo a nivel deportivo, la mayoría a nivel personal y eso es lo que me llevo. He pasado por muchos equipos y he tenido muchas entrenadores y entrenadoras. De todos siempre se aprende y gracias a todos me he ido formando.

¿Qué valoraciones hace de esta nueva etapa que ahora empieza?

Como he dicho, tengo un gran equipo, el que poco a poco tiene que ir recobrando la ilusión y ser conscientes de que se pueden lograr los objetivos.

¿Coinciden sus metas con las del club? ¿Cree que son asequibles?

Las metas del club y por supuesto las mías son las mismas, por ellas vamos a trabajar. Lucharemos hasta el final para hacerlas realidad. Las temporadas son largas y podemos encontrarnos con muchos factores que las condiciones. No podemos decir que son asequibles, porque en esta categoría nadie te regala nada. Lo único que sé es que confío al 100% en el grupo y no bajaremos los brazos porque todos buscamos el mismo objetivo.

Conoce sobradamente la categoría ¿Qué le parece este año?

Es un grupo muy fuerte, los equipos se han reforzado mucho y bien. Los recién ascendidos son equipos que van a dar que hablar y ya se están viendo los resultados. Aquí nadie te regala nada. Tenemos que salir y afrontar cada partido con un único objetivo sumar 3 puntos.

Seguro que la liga no se resuelve hasta el final.

¿Es buena la idea de entrenar a sus compañeras y mezclarlas con las que hasta ahora son sus jugadoras del filial?

Tiene que haber un relevo generacional y ahora es el momento. Las niñas del filial están preparadas para asumir minutos importantes en el primer equipo. La mezcla se saber estar, experiencia y veteranía que tienen las jugadoras del primer equipo es base para poder formar un gran equipo, con muchas temporadas por delante para que esa unión sea muy determinante.

¿Qué tipo de Preconte se verá sobre las canchas?

Estamos basándonos en un modelo de juego donde las jugadoras se sientan cómodas y sean capaces de explotar sus cualidades. A nivel personal, les exigiré mucha más garra, ambición y sacrificio. Son cualidades que tenía como jugadora y no las quiero perder dentro de la cancha.

El control de los tiempos de juego será importante y tendremos que dominar los tanto en ataque como en defensa

¿Le gustaría añadir algo?

Por supuesto. Llegue al Preconte hace doce años y ahora me ofrecen llevar las riendas del primer equipo de la cadena con un objetivo definido y ambicioso. Hay una junta directiva amplia representada en Belén y Carol. Quiero agradecerles, en especial a ellas dos, la confianza depositada en mi como jugadora y ahora como entrenadora. He crecido mucho como deportista con ellas y mucho mas como persona. ¡¡¡Gracias!!!