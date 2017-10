Partido celebrado en la noche del viernes en el municipal de Valleseco ante unos 100 espectadores que disfrutaron de un partido entretenido con una brisa fresquita y agradable para la práctica del fútbol, se jugaba la séptima jornada entre dos equipos en la media tabla, U.D. Barrial con 9 puntos y Valleseco con 6. Un partido que se puso fácil para el equipo visitante ya que a los 40 segundos conseguía el 0-1 y a los 31 minutos conseguiría el 0-2, pero a partir de ahí el Valleseco lejos de amilanarse, consiguió doblegar un marcador que parecía imposible, que a base de lucha y pundonor se haría con los puntos en juego.

La primera parte no pudo empezar mejor para los visitantes de la U.D. Barrial ya que a los 40 segundos Gerardo aprovecha un mal despeje del portero para marcar el 0-1. A partir de aquí el Valleseco lanzando balones largos intentaba crear oportunidades de gol, aprovechando la altura de Wladi, un jugador veterano que las peleaba todas y sobre todo los balones por alto, pero aquí estuvo bien la defensa visitante y buscando la contra, llegó una nueva oportunidad por parte de Héctor que se marcha sólo desde el medio campo encarando al central y optó por pase a Abdul a la derecha, y este no logró impactar fuerte a un lado de la portería, tirando suave a las manos del portero. En el minuto 31, una falta lanzada por Zeben al área, es rechazada por la defensa pero el balón le llega a Héctor que logra un disparo fuerte colándose en la portería y consiguiendo el 0-2. Cuatro minutos más tarde en el 35, un mal despeje de Jorge habilita a Wladi para disparar a corta distancia y reducir el marcador 1-2. Este gol da mucha moral a los locales que siguen bombeando balones al área para conseguir la igualada, pero el marcador no se movió llegando al descanso con el resultado mencionado de 1-2. En el camino a los vestuarios hubo una pequeña protesta entre jugadores y el colegiado mostraba tarjetas amarillas a los locales Yoni y Rayco.

En la segunda parte, el Valleseco con el viento a favor sale muy motivado con su juego en balones largos para buscar la igualada y dispone de varias oportunidades para lograrlo, en el 10 Rayco sólo ante Joel envía el balón por encima del larguero, en el minuto 12 Wladi dispara fuera por poco en otra clara oportunidad, pero en el minuto 19 el Barrial pudo conseguir el 1-3, en una jugada personal de Salva que parte del mediocampo entrando dentro del área pero no pudo convertir en gol, en el minuto 21 llegaría el empate, tras recoger Andrés un rechace de la defensa para marcar el 2-2.

El Barrial aquí bajo un poco los brazos y el Valleseco no se conformaba con el empate y en el minuto 24, Andrés tuvo en sus botas el gol de la victoria que sólo ante Joel envió el balón por encima del travesaño, pero en el minuto 34, Facu entra por la banda izquierda y la defensa no logra pararlo y ante la salida del portero visitante con la puntera marca abajo ante la pasividad defensiva y cuando parecía definitivo dicho marcador, en el 48, una falta lateral a la izquierda de la portería visitante, se pasea próximo a la línea de gol en un balón que parecía ir fuera, pero Sergio en su intento de despejarla, la introduce en su propia portería consiguiendo el definitivo 4-2.

Como conclusión, decir que la victoria es justa para los locales, quizás el último gol ya no contaba al ser en propia meta y en el descuento, pero el Barrial no supo mantener una ventaja importante en el marcador, que el Valleseco lejos de acusar dos goles fue capaz de sobreponerse y voltear el mismo.

FICHA TÉCNICA:

VALLESECO: David Moreno, Joel, Pablo (Airán), Yoni, Daniel, Saúl, Willmar, David García (Rayco), Wladi, Facu Y Jorge (Andrés). Entrenador. Roque Medina.

U.D. BARRIAL: Joel, Vitolo (Abisai), Adonay (Marcos), Jorge, Pablo, Zeben (Cristofer), Héctor (Isaac), Sergio, Gerardo Abdul, y Salva. Entrenador. Alexis Aguiar

Árbitros: Juan Ramón García Cobas auxiliado en las bandas por Héctor Ramos Cabrera y Yurena Santiago Rodríguez, bien en líneas generales, empleando las nuevas tecnologías como en este caso el “pinganillo”, la primera vez que lo vemos en un partido de primera regional, para estar en plena comunicación durante el partido y advertir cualquier situación dentro del campo, en lo que se refiere a situaciones de protestas, cambios, acciones dentro del área etc. Amonestó a los siguientes jugadores, por parte del Valleseco a Yoni, Rayco y por parte del Barrial, a Zeben, Héctor, Jorge, Joel, Gerardo y Pablo.