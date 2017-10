El San Isidro perdió su condición de invicto tras caer en su feudo, donde aún no conoce la victoria en la presente temporada, frente a un Huracán que hizo bueno el solitario gol de Levi en la primera parte.

El partido comenzó con los visitantes presionando muy arriba y poniendo en apuros a los locales. Así, a los cinco minutos, Moisés avisó con un disparo de Moisés que se marchó desviado. Respondieron los locales dos minutos después, con un disparo de falta lateral de Ramsés que tampoco encontró el marco capitalino. El único gol del partido llegó poco después, con un potente disparo de Levi que acabó en la red tras supera al meta Edu.

Los de Pipo Salamanca se limitaron a hacer lo justo para llevarse los tres puntos, ante un rival que no tuvo su día; con un juego insulso y ramplón, con el que no lograron sobrepasar la maraña tejida por un rival que se limitó a montar alguna que otra contra sin ningún peligro.

La segunda parte comenzó con una buena jugada personal de Mikael, que tras zafarse de la defensa disparó al palo. Ante esta situación el técnico local Miguel Ángel Díaz efectuó dos cambios, buscando mejorar el juego de su equipo. Así, a los once minutos, una jugada algo embarullada de los locales terminó con un disparo de Pillo que se fue fuera. Poco después, tras una falta lateral ejecutada por Ramsés, el guardameta Diego detuvo el testarazo de Mederos. La presión local continuaba y de nuevo a balón parado Ramsés buscó el gol, pero su disparo se marchó desviado.

Cerca de la media hora de juego, una nueva jugada de ataque local fue culminada por Guerra con un testarazo que un defensor visitante salvó bajo palos cuando se cantaba el empate. Y poco más tarde, Pillo no llegó por centímetros a un balón colgado al área visitante..

Los capitalinos gozaron de una buena oportunidad para ampliar la renta en el marcador a diez minutos para el final, con una contra que finalizó Echedey con un remate a la madera. Los locales no se rendían y buscaron el empate en los últimos minutos, pero no tenían su día. Lo que pudo llegar fue el segundo gol visitante en otra contra de Echedey, pero la buena mano d Edu evitó que el balón acabase en el fondo de la portería.

Ficha Técnica:

CD SAN ISIDRO: Edu, Alvarado (Carlos, 62’), Arion, Dailo, Mederos, Ramsés (Gustavo, 80’), Thagoter, Guerra, Pillo, Miguel (Carlos Aguiar, 53’) y Raúl (Marcos, 53’). Entrenador: Miguel Ángel Díaz.

AD HURACÁN: Diego, Armiche, Arhamis, Texenery, Pablo, Sierra, Mikael (Sandro, 75’), Octavio, Moisés (Ehedey, 64’), Aday y Levi. Entrenador: Pipo Salamanca.

Gol: 0-1, minuto 10, Levi.

ÁRBITRO: Carlos Álvarez Liria (Arucas), auxiliado por, Alejandro Valentín Jiménez Morales y Ubay Jesús Taisma Diepa. Amonestó a los locales Alvarado, Dailo, Mederos, Ramsés, Pillo y Carlos Aguiar, así como a los visitantes Armiche, Arhamis y Aday.

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 8ª jornada de liga del grupo 1º de la Primera Regional, disputado este pasado viernes en el Estadio Barrial ante un centenar de espectadores.

PRÓXIMA JORNADA: En la próxima jornada el CD San Isidro visita al AD Claret. Un partido que se jugara el viernes 3 de Noviembre, a las 21 horas en el Colegio Claret (Las Palmas).