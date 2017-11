El Lanzarote repitió victoria en su segunda visita al municipal de la Vega, aunque esta vez en un partido que tuvo de todo; goles, polémica, emoción y también dureza adornaron un choque marcado también por un fuerte calor reinante que no impidió, no obstante, que la primera parte transcurriera bajo un alto ritmo de juego. Así, apenas cumplido el tercer minuto, Borja Vera asistió desde la frontal al interior del área, para que Alex Cruz batiese a Víctor en el mano a mano. No obstante, al filo del minuto diez, Braulio consiguió igualar el choque de certero testarazo a la salida de un córner.

El partido transcurría por estos derroteros cuando superado el primer cuarto de hora, tras una elaborada de ataque visitante, Alex Cruz recibió el esférico dentro del área y fue derribado por Iriome cuando buscaba el disparo. El colegiado, muy cerca de la jugada, no dudó en señalar un penalti que Borja Vera transformó en el 1-2.

Minutos más tarde, ante tal situación, Juan Carlos Socorro efectuó una primera sustitución, sacando del campo a Iriome por Felipe, que ocupó el carril izquierdo en ataque y pasando Chus a ocupar el lateral derecho en defensa. Una modificación que dio más profundidad al ataque local, llegando al filo del descanso el empate a dos, obra de Moisés desde el la frontal del área chica tras una buena asistencia del propio Felipe cerca de la línea de fondo.

Tras el descanso, en una acción similar a la del segundo tanto del San Mateo, el Lanzarote volvió a tomar el mando del marcador con el gol de Alex Cruz, que remató a la red desde la frontal del área chica una buena asistencia de Borja desde casi la línea de fondo.

Reaccionaron los locales generando varias situaciones de peligro en el área visitante. Sin embargo, superado el primer cuarto de hora, el conjunto visitante amplio al ventaja en el marcador con el cuarto tanto, obra de Borja Vera a puerta vacía tras superar la salida de Víctor en un balón en profundidad.

Conforme pasaban los minutos el fuerte calor hizo bajar el ritmo del partido, mermando las llegadas de peligro a las áreas y haciendo aparición algunos brotes de dureza que iban a traer consecuencias para ambos conjuntos. Así las cosas, en un nuevo pase en profundidad por el centro, el arquero local Víctor hizo una buena salida fuera de su área, pero tocó el balón con la mano y fue expulsado. Borja ejecutó el lanzamiento de falta y de certero disparo hizo subir el 2-5 al marcador, resultado que no obstante redujo Felipe al minuto de certera volea al fondo de la red.

A renglón seguido el colegiado los grancanarios sufrieron una nueva expulsión, la de Bryan, que vio la roja directa por una dura entrada a un contrario a diez minutos del noventa.

Con dos goles arriba y clara superioridad numérica el Lanzarote no supo 'matar' a su rival y tras el golazo de Braulio con gran disparo desde la frontal el conjunto de Maxi Barrera sufrió en los últimos minutos para hacerse con la victoria, puesto que tras la expulsión del defensor visitante Krispi por otra dura entrada, el San Mateo achuchó y generó varias situaciones de peligro en el área local en el tiempo de prolongación, aunque sin más consecuencias para el marcador.

La ficha de partido

PANADERÍA PULIDO SAN MATEO. Víctor, Iriome (Felipe, 26'), Mario, Yeray, Rubén; Bryan, Alemán, Chus, Morilla (Samuel, 55'), Moisés (Efrén, 77') y Braulio.

UD LANZAROTE Sasha, Dani, Krispi, Kámara, Brad, Castaño, Marcos (Fede, 70'), Gastón, Álex Cruz (Cigala, 64'), Borja (Amado, 83') y Melián.

ÁRBITRO: José Cupeiro Pérez (Las Palmas), auxiliado por Francisco Arencibia Medina y Miguel Godoy Luján. Expulsó a los jugadores locales Víctor (76') y Bryan (80'), así como a los visitantes Alejandro (portero suplente) (52') y Krispi (90'), todos con roja directa. Amonestó a los locales Morilla, Rubén, Alemán y Felipe, así como al visitante Kámara.

GOLES: 0-1 (3') Álex Cruz. 1-1 (9') Braulio. 1-2 (17') Borja (p). 2-2 (45') Moisés. 2-3 (47') Álex Cruz. 2-4 (61') Borja. 2-5 (77') Borja. 3-5 (79') Felipe. 4-5 (84') Braulio.

INCIDENCIAS. Encuentro correspondiente a la 14ª jornada de liga del grupo canario de la tercera división, disputado en el municipal de La Vega de San Mateo ante unos 150 espectadores. Mañana calurosa