Comenzó la Liga Insular de ajedrez por equipos de Gran Canaria este sábado 28 de octubre estrenando nuevo formato. Contará con dos grupos: Una División de Honor con diez equipos que jugarán una liga a una vuelta y una Segunda División compuesta por 44 equipos que jugarán un Sistema Suizo a 9 rondas.

En División de Honor los cuatro primeros clasificados jugarán un torneo posterior para jugarse el título de campeón de Gran Canaria. La Sociedad de La Montaña compite con un equipo en División de Honor y cinco equipos en Segunda División.

Por si fuera poco el cambio, que trata de hacer más emocionante la competición, también se cambia el modo de sumar puntos. Antes se sumaban todos los puntos de tablero conseguidos, por lo que un equipo fuerte podía sumar 4 puntos por semana, ahora el sistema de puntos será: 2 para el equipo que iguale o sobrepase los 2,5 puntos de tablero, 1 punto en caso de empate a dos y cero puntos para el que no gane o empate.

Tras ello, indicar que nuestro equipo jugaba con el campeón de la edición pasada, el Centro Goya - Villa de Teror que presentó un buen equipo aunque no tan fuerte como el que disputó la edición pasada liga. El lugar elegido para todos los encuentros fue la Sala Club del Gran Canaria Arena donde el equipo líder del Sociedad La Montaña ganaba su primer punto gracias a terminar el marcador del encuentro en empate a dos. En el primer tablero, estrenando fichaje para fortalecer las aspiraciones de formar parte de la élite del ajedrez gran canario, el jugador del Sociedad la Montaña Adrián Cruz Pino se hacía fuerte en un final muy igualado ante el IM José García Padrón, por lo que el resultado fue de tablas. En el segundo tablero Raúl Sánchez con negras entablaba con la WFM Lutgarda González. En el tercer tablero Alexis Alonso en larga partida perdía ante Hugo Díaz y ganaba el punto para los de casa Carla Sosa que derrotaba al 4º tablero del Teror. Al final buen sabor de boca para el equipo de Gáldar que comienza con muy buen pié la liga 2017/2018.

En segunda división, eran cinco los equipos que buscan ganar en este macrogrupo de 44 equipos.

Para el empezar un duelo entre el Sociedad la Montaña B y el Sociedad la Montaña E, buenas partidas en todos los tableros, pero con marcador decantándose por los jugares de más nivel de ELO. José Manuel Durán, que se estrenaba también como fichaje del Sociedad la Montaña, ganaba a Carlos Díaz; lo mismo hacía Kevin Gutiérrez ante Lourdes Hernández pese a la defensa numantina que opuso; ganaba Miguel Gutiérrez a Juan José Díaz y finalmente Isidro Suárez hacía lo propio con Javier Travieso que busca continuar con la saga de buenos jóvenes jugadores que está dando la Escuela de Ajedrez de Gáldar. Al final un 4-0 que duele en lo personal del equipo E y dos puntos para seguir arriba en la tabla clasificatoria para el B.

En otra de las mesas, el Sociedad la Montaña C se batía con el Gran Dama C. Durante gran parte de los encuentros parecía que el duelo acabaría con victoria o al menos tablas para los de Gáldar por lo mejor asentados en el tablero. Pero la iniciativa se fue apagando y tras las tempraneras tablas de José Juan Díaz en el primer tablero y la victoria clara de Manuel Jesús Bolaños, lo demás fue un quiero y no puedo por parte de los jugadores del Sociedad La Montaña C: Arístides Moreno y Juan Pedro Reyes, que debieron rendir reyes ante el empuje de sus contrincantes. El equipo C de la marca Sociedad La Montaña se quedaba sin puntuar.

El Sociedad de la Montaña D se las veía con el Panadería Pulido San Mateo A, al que tuteó durante la mayor parte del tiempo de juego. El primer tablero fue defendido por David Pérez joven jugador de la cantera ante un veterano Orlando León que mantiene vivo un ELO de 2206. En partida igualada se perdía por tiempo un trabajo continuado desde el primer movimiento; en el segundo tablero José Luis Macías se imponía a una rival de superior ELO con una partida trabada al principio y que solucionó de manera satisfactoria en el medio juego. En el tercer tablero Ángelo Díaz no encontró la manera de desenredar la maraña de piezas que impuso su contraria, dejando su casillero a cero y en el cuarto tablero, Joel Pérez se hacía merecedor de la victoria tras dura partida con su rival. Con un marcador de 1½:2½, se perdían las esperanzas de puntuar, pero se indicaban las ganas del equipo D por estar arriba al final de la temporada.

Por último, el Anand C veía como el Sociedad La Montaña F no venía a pasar el rato sino que también traía hambre de victorias, le pasaba por encima por el tanteo de 1½:2½, en éste caso el jovencísimo Gabriel Rivero no podía con el presidente de la federación Gran Canaria y veterano jugador; pero su equipo si supo puntuar en el resto de tableros: José Molina ganaba su partida ante rival de más ELO; Abimael Santiago entablaba con su contrincante y Aday Rivero no tenía que jugar por incomparecencia del rival. Buen resultado para el equipo F que busca afianzarse en medio de la tabla.

La próxima jornada de juego será el 11/11/2017, debido a que se juega la liga de manera quincenal para que quepan los innumerables torneos que jalonan la temporada, teniendo la oportunidad de que ésta segunda ronda se celebrará en Gáldar y a la cual se invita a todos los aficionados, padres, madres y curiosos a que se pasen por el Polideportivo Juan Vega Mateos de Gáldar para ver de cerca los más de 200 jugadores que se reúnen para disputar el campeonato de Gran Canaria.