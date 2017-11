La competición liguera en la tercera división canaria prosigue su curso, alcanzando este fin de semana la 15ª jornada, en la que descansa Las Zocas. Así, en cuanto a los enfrentamientos de este sábado, buen partido a priori en el Anexo, donde Las Palmas C intentará volver a la senda del triunfo tras dos derrotas consecutivas, ante un San Fernando defiende su liderato. Y es que a la misma hora el Mensajero, segundo en la tabla, visita al Ibarra con el objetivo de sacar tres puntos que le permitan recuperar el liderato, siempre que los de Tino Déniz no venzan al segundo filial amarillo. La tarde sabatina nos presenta otro atractivo 'duelo' en el norte de Tenerife, donde se medirán el Santa Úrsula y el Marino; dos rivales con trayectorias contrapuestas en las dos últimas jornadas, puesto que los norteños buscan un tercer triunfo consecutivo que incluso les podría colocar provisionalmente en zona de play off, mientras que los sureños quieren regresar a la senda del triunfo tras dos jornadas consecutivas de sequía y además con la 'pólvora mojada'. La jornada del sábado acaba con un partido entre rivales directos en la lucha por la permanencia y actualmente en 'zona roja', Buzanada y Vera. Los sureños cayeron al descenso tras descansar en la pasada jornada, mientras que los norteños son colistas con un triunfo y cuatro empates; y además con más de dos meses sin ganar.

Los restantes encuentros se disputarán en la jornada del próximo domingo y de ellos destacamos, por un lado, un nuevo derbi conejero, esta vez entre Lanzarote y Haría, dos equipos en buen momento, con los de Maxi Barrera 'atacando' el play off y los de Morant fuera del descenso; y por otro, el enfrentamiento entre Unión Puerto y San Mateo, dos rivales directos en la lucha por la permanencia y separados por dos puntos en la tabla en favor de los de La Vega, que cierran la zona de permanencia tras haber perdido sus seis últimos compromisos ligueros. Por su parte, actualmente en la penúltima posición, el representativo majorero estrenará nuevo cuerpo técnico, presentado este jueves y encabezado por el tándem Nauzet Cruz y Eliezer Aguilar. De resto, el Villa buscará un nuevo triunfo casero para seguir recortando distancia con el play off; Tenerife B y Yaiza defienden su posición de ascenso ante rivales de la zona baja y que vienen de ganar en la pasada jornada, mientras que un Tenisca que ha sumado un punto de los últimos nueve disputados, además sin 'ver portería', intentará volver al camino de las victorias ante un Güimar que hasta el momento lo viene haciendo mejor fuera de su casa.

Así están repartidos por el fin de semana los diez encuentros que componen el 15º 'round' liguero:

Sábado 4

16:00 Ibarra - Mensajero - VILLA ISABEL

Árbitro: Airan Fariña Delgado

16:00 Las Palmas C - San Fernando - ANEXO ESTADIO GC

Árbitro: Raúl Suárez Ramos

16:30 Santa Úrsula - Marino - ARGELIO TABARES

Árbitro: Josué Barrera Santana

17:00 Buzanada - Vera - CLEMENTINA DE BELLO

Árbitro: Óscar Sánchez Arias

Domingo 5

12:00 Villa - Cotillo - LOS OLIVOS

Árbitro: Javier Cardona Rodríguez

12:00 Lanzarote - Haría - CD LANZAROTE

Árbitro: Aridane Hernández Sosa

12:00 Unión Puerto - Pan. Pulido SM - LOS POZOS

Árbitro: Christian Sagredo González

12:00 Tenerife B - Los Llanos - CD JAVIER PÉREZ

Árbitro: Jhovanny Ossa Hernández

12:00 Yaiza - Estrella - YAIZA

Árbitro: Javier Pérez Alameda

12:30 Tenisca - Güimar - VIRGEN DE LAS NIEVES

Árbitro: Omar Luis Acosta