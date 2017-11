Partido celebrado la noche del viernes en el Estadio de Barrial ante unos 150 espectadores entre la U. D. Barrial y el Sardina C.F. correspondiente a la 8ª jornada de liga, en encuentro de rivalidad local. Ambos equipos llegaban a esta jornada con números distintos, mientras el Sardina ocupaba la última plaza con 5 puntos, el Barrial era décimo con 9.

El Barrial con un balance de goles igual, 11 goles marcados y 11 encajados y por el contrario el Sardina ha podido marcar hasta ahora 8 y encajados 17. Los cuatro goles se consiguieron en la primera parte, el Sardina abrió el marcador y lo cerró en el último minuto de la primera mitad.

La primera mitad comienza con dominio local y el Sardina intentaba contraatacar para crear peligro al equipo amarillo. Así llegó el primer gol en el minuto 6, cuando una contra llevada por Eleazar se va de los dos centrales en velocidad y bate por bajo al meta Joel consiguiendo el 0-1.

El Barrial no se viene abajo y busca con fuerza y coraje la igualada, en el minuto 11, Salva se va por la banda izquierda entrando en el área y su disparo es desviado a córner, en el minuto 14 una jugada llevada por Héctor termina en centro que es cabeceado por Salva a la portería y es sacado por un defensor debajo de los palos.

En el minuto 16, falta que lanza Pablo a unos 30 metros de la portería y la potencia hace que Israel no pueda blocar el esférico, pero Salva que seguía la jugada de cerca marca el gol que sería la igualada 1-1. Dos minutos más tarde en el 18, Dani aprovecha un mal despeje de la defensa visitante para marcar de tiro cruzado el 2-1.

En el minuto 20, Salva pudo ampliar el marcador ya que se planta sólo ante el portero y éste para el disparo para evitar el gol, el domino sigue para el equipo amarillo, con lanzamientos de larga distancia que se van fuera del marco y cuando parecía que se llegaría al descanso con el marcador favorable al equipo local, en el minuto 45 llegaría la igualada, gol conseguido por Seu, tras varios despejes de la defensa local que no lograron traspasar el área y el balón que le llega al mediocampista visitante que tras controlar a la derecha de su ataque cruza el balón para conseguir el 2-2, y con este marcador el colegiado después de sacar de campo decreta el final de la primera parte.

La segunda parte, cambia el dominio ya que si bien el Barrial llevaba la iniciativa, Sardina a la contra se mostraba muy peligroso, quizás en la recta final volvió el equipo local a llevar la iniciativa total pero no llegó a materializar las oportunidades que tuvo. En el minuto 5, buena jugada de Vitolo y Salva no llega a rematar en su pase atrás dentro del área. El Sardina a la contra no encontró portería pero si aproximaciones muy peligrosas que se fueron fuera del marco local, así destacamos disparos de Oliver, Kilian y el propio Eleazar cuyos disparos se fueron fuera por muy poco. Pero la emoción y la clave estuvo en los últimos seis minutos de tiempo real, ya que en el minuto 39, Dani se va sólo para la portería y cuando ya se cantaba el gol, Israel con la punta de los dedos desviaba a córner, en el minuto 41, Gerardo en una jugada similar se va en velocidad y dentro del área intenta marcar por encima y de nuevo la gran intervención de Israel mete una buena mano para desviar el balón a córner y de aquí al final nada que destacar, llegando a la conclusión del encuentro con el reparto de puntos y con el marcador de 2-2.

Al final un resultado que se puede considerar de justo por los goles que se han marcado y esto es fútbol, los goles son los que definen quien gana o pierde los partidos, ya que por oportunidades claras, quizás mereció algo más el conjunto local, destacando la gran intervención del portero visitante Israel sobre todo en la recta final del partido y como contrapartida, Joel no tuvo que realizar ninguna intervención importante durante todo el encuentro, ello define la tónica del partido.

Al inicio del partido se entregó una camisa con las firmas de los participantes en el partido de ambos equipos a Airán, jugador de la U.D. Barrial, como muestra de ánimo y apoyo para su hijo Fabián que se encuentra en Madrid pendiente de una intervención quirúrgica. Dicha camisa se le entregó a sus padres para hacérsela llegar a Airán que se encuentra con su hijo.

FICHA TÉCNICA:

U.D. BARRIAL: Joel, Vitolo (Marcos), Adonay (Zeben), Jorge, Pablo, Sergio, Dani (Abisay), Kevin, Héctor (Gerardo), Aytami y Salva. Entrenador: Alexis Aguiar

SARDINA C.F.: Israel, Tote (Yosua), Abraham, Moisés, Abreu, Seu, Eugenio (Daylo), Iván, (Oliver), Eleazar (Kilian), Pepe y Yeray. Entrenador: Manolo Moreno

ARBITROS: Eduardo Cárdenes Cejudo, auxiliado en las bandas por Adrián Gonzáles Santana y Manuel Padrón González que estuvieron bien en líneas generales pasando desapercibidos. Mostraron tarjeas amarillos a los locales Sergio, Salva, Gerardo y Jorge y a los visitantes, Moisés y Josua.

GOLES:

0-1, Minuto 6: Eleazar.

1-1, Minuto 16: Salva

2-1, Minuto 18: Dani

2-2, Minuto 45. Moisés