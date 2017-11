Se disputó este pasado fin de semana la 15ª jornada de liga del grupo canario de la tercera división. Una jornada que nos dejó veinticinco goles, repartidos en seis victorias caseras, dos empates y dos triunfos visitantes.

Cabe destacar la derrota del líder en el Anexo, donde un solitario gol de Kirian devolvió a Las Palmas C a la senda de triunfo tras dos derrotas consecutivas; un tropiezo que no fue aprovechado por el Mensa para recuperar el liderato, ya que los mensajeritas solo pudieron empatar en el sur de Tenerife frente a un Ibarra que sigue alejado de la zona de play off. Importante fue también el tercer triunfo consecutivo de un Santa Úrsula que sigue 'merodeando' la zona de ascenso. Por su parte, un solitario gol de Ayoze otorgó el triunfo al Lanzarote sobre el Haria, tres puntos que meten a los de Maxi Barrera en la cuarta posición.

Por abajo destacaron, entre otras, las victorias foráneas del San Mateo y Estrella. Los de Juan Carlos Socorro ganaron en Los Pozos, poniendo así fin a una racha de seis derrotas consecutivas. Por su parte, los de Echedey Ruano lograron en Lanzarote la que ha sido su segunda victoria consecutiva y primera de la temporada lejos del municipal de Las Palmitas. Con estos triunfos sanmateistas y estrellistas siguen fuera de la 'zona roja' igualados a quince puntos.

En otro orden de cosas, estos fueron los goleadores de la jornada: Miguel Yunes (YAI); Toñeca y Chata 2 (ESTR); Denzell. Bolaños y Víctor (TFB); Edu Bolaños (VILLA); Ayoze (LZTE); Cristian Makana (STU); Dailos (PPSM); Kirian (LPC); Gerardo (BUZ); Moisés (VER); Piti 2, Víctor 2, Yared y Adib (SDT); Yosimar (AUG); Carballo, Sandro (IB); Yeray y David (MENSA).

Así las cosas, en cuanto a los máximos goleadores, Aday (SANFER) sigue liderando el pichichi con trece goles, seguido de Dani López (MENSA) con diez. A continuación, con ocho: Alex Yunes (YAI) y Yeray 'Arrugado' (MENSA). Con siete: Abraham (SANFER) y Víctor (SDT). Con seis: Diego (LLAN), Raúl Godoy (LPC), Pana Castillo (ZOC), Alex Cruz (LZTE) y Sandro (IB). Con cinco: Giovanni (TFB), Trujllo (LZTE), Edu (LPC), Jorge (STU), Sandro (COT), Borja Vera (LZTE), Kirian (LPC) y Gerardo (BUZ). Y con cuatro: Kevin Suárez (AUG), Marwan (TFB), Iray (IB), Gastón (LZTE), Pitu (UP), Héctor 'Choco' (VILL), Arocha (LLAN), Santi (VILL), Stéfano (STU), Piti (SDT) y Cristian Makana (STU).