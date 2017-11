Los de Ciudad Alta se miden este viernes (21:00 horas) al cuarto de la tabla y único invicto que queda en la categoría

Con seis victorias y cinco empates, el San Antonio pondrá a prueba al Unión Viera, que mantiene una ventaja de cinco puntos sobre el segundo clasificado, la UD Tamaraceite

Tras sumar una más que balsámica victoria la semana pasada ante el Balos (2-0), el Viera quiere sacar provecho de la renta de cinco puntos que mantiene ante el Tamaraceite -segundo en la tabla- para continuar como líder este viernes en el López Socas (21:00 horas) ante otro de los gallitos de la competición como es el San Antonio, que de hecho es el único invicto que queda en la categoría Preferente.

No será fácil imponer galones en el recinto de Escaleritas, donde no han podido ganar equipos del pedigrí del propio Tamaraceite (2-2) o del Telde (4-1). Pero el propio técnico rojinegro, Ángel Luis Camacho, advertía de que el calendario vierista empezaba a afrontar ahora su particular ‘Everest’, con rivales inmersos en la lucha por el ascenso o anclados en la zona noble de la tabla.

“Es una carrera larga la que tenemos este año para intentar lograr el ascenso”, recalcó el técnico de Buenavista del Norte. “Es verdad que nos queda una parte del calendario más dura. Ahora es el San Antonio, y luego viene Becerril y San Gregorio, aunque es cierto que la derrota del Tamaraceite y el empate de San Antonio nos ha beneficiado esta semana”.

A su juicio, “es difícil mantener este ritmo de puntos: 30 de 33 posibles. Ojalá sigamos así, pero bueno. Vamos a intentar alargarlo ahora ante un rival que no ha perdido aún en su campo”.

Bajo esa panorámica, Camacho volvió a reincidir en su idea de que el ascenso “no será cuestión de dos, como han dicho algunos del Viera y el Tamaraceite. Siempre lo he dicho, la mayoría de los partidos no han sido, ni mucho menos, fáciles. Tenemos al San Antonio que, pese a empatar cinco partidos, sigue sin conocer la derrota. Luego está el Arucas, que poco a poco continúa mejorando, así como el Becerril, un equipo muy complicado, o el San Gregorio, toda una sorpresa, sin obviar otros como la UD Balos, que me gustó un montón en esta pasada jornada”.

Para este duelo recupera al delantero Jefté Betancor, quien se perdió el pasado duelo por sanción. Al mismo tiempo vuelve el delantero Sandro Armas, ausente en el último mes por un caso agudo de conjuntivitis, quien acumula cuatro goles en el presente torneo.

Más difícil será ver el concurso del atacante Juanlu, que pese a ya acumular varios días incluido en la dinámica de trabajo del grupo, sigue apurando su preparación física tras su lesión de rodilla.

Con todo ello, el López Socas se prepara este viernes para un duelo de alto voltaje bajo la dirección arbitral del colegiado Rafael Gastón Yantorno Blengio (Lanzarote), quien estará acompañado por los asistentes Kevin Muñoz Guerra y Borja Manuel Mateos Cortizo.