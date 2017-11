Partido disputado la pasada noche del viernes en el campo García Hernández de Moya entre el titular Moya y la U.D. Barrial, correspondiente a la novena jornada de liga. Un Barrial que llegaba a este encuentro plagado de bajas por lesión, ya que vino con lo puesto 15 jugadores, y un Moya necesitado de puntuar ante unos 100 espectadores con una noche más fría que las anteriores y que invitaba a usar los abrigos. El encuentro tuvo dos partes diferenciadas, en la primera el Barrial se hizo con el dominio del balón y tuvo al menos dos oportunidades claras para adelantarse en el marcador, una de Salva en jugada personal que se plantaba sólo ante el portero, pero su disparo salió por encima del larguero, posteriormente Aythami lanzaba un disparo al larguero, en la segunda parte, el Moya después del gol estuvo mejor en el campo y quien sufrió fue el Barrial ya que quería el empate pero el tiempo corría en su contra.

En la primera parte tuvo más trabajo el portero Gabriel que el visitante Joel que apenas tuvo que intervenir, así en el minuto 14, la oportunidad de gol de Salva cuyo disparo se fue por encima del larguero, en el minuto 23, un disparo desde fuera del área de Aythami que se va al larguero y vuelve al campo sin encontrar rematador, en el minuto 27, Ayoze manda el balón por encima del larguero en un disparo fuerte, en el minuto 36, Joel se ve obligado a palmear el balón por encima del larguero en un desvío de cabeza de su compañero Isaac y en el minuto 39 llegaría la primera tarjeta amarilla a Alberto por una entrada dura a un contrario y así se llegaría al descanso con el empate inicial de 0-0.

La segunda parte se presentaba más igualada, ya que ambos equipos querían marcar, en el minuto 47, Salva vuelve a internarse por la banda y su centro no lo pudo rematar Gerardo que se hizo un lío con el balón, en el 48 contra rápida del Moya por mediación de Luismi, cuyo disparo se va fuera por poco rosando el larguero, pero en el minuto 57 llegaría el 1-0, en un lanzamiento de córner en jugada ensayada que se saca en corto y ante el despiste en la marca, llega Ramos que disparo bajo en medio de jugadores y consigue el 1-0. En el minuto 64, Zeben recibe tarjeta amarilla por agarrar a un contrario, en el minuto 66, jugada por parte del equipo local que culmina Ramos con un fuerte disparo que desvía Joel a córner, justo en el minuto 69, de nuevo es Salva, el hombre más peligroso del equipo visitante que entra en el área con pase atrás y Zeben en el área pequeña, no logra marcar, ya que su disparo fue flojo, el minuto 82, Miguel pudo marcar de nuevo tras recoger un rechace de Joel, pero su disparo se fue fuera y cuando parecía la victoria por la mínima y que el marcador no se movería, llegó el minuto 91, una falta a unos diez metros por debajo de la línea medular, fue lanzada en corto al punto de penalti, la defensa sale para dejar en fuera de juego pero se cuela Gonzalo para con la puntera enviar el balón al fondo de la portería consiguiendo el definitivo 2-0.

Como conclusión decir, que el Moya se hizo merecedor de la victoria ya que estuvo más acertado cara al gol en las jugadas de estrategia y el Barrial no supo sacar provecho de su dominio y oportunidades sobre todo en la primera parte.

FICHA TÉCNICA

MOYA: Gabriel, Miguel, Luismi, Alberto, Gustavo, Loren, Saúl, Josua, Nacho, Ramos y Ayoze. También jugaron Ubay, Gonzalo, Erik y Fariñas.

BARRIAL: Joel, Isaac, Adonay (Sergio), Jorge, Pablo, Cristofer, Zeben( Marcos), Kevin (Toni), Gerardo, Aythami, y Salva (Abisay).

ÁRBITROS: Yeray Díaz Felipe auxiliado en las bandas por Eduardo Pérez Abreu y David Ramírez Hernández, bien en líneas generales, amonestó a los siguientes jugadores, por parte del Moya a Alberto y por parte del Barrial a Zeben.

GOLES:

1-0: Minuto 57, Ramos en jugada de córner.

2-0: Minuto 91, Gustavo al rematar una falta lanzada al área pequeña.