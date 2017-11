El San Isidro sigue 'atascado' en casa. El conjunto de Miguel Ángel Díaz no pasó del empate a un gol frente a un Goleta que evitó la derrota a escasos minutos del final del partido. Un resultado que supone un bagaje de cuatro empates y una derrota las actuaciones caseras del equipo galdense.

El encuentro comenzó con los dos equipos intentando hacerse con el control del juego, algo que no conseguía ninguno, lo que provocó que apenas hubiese oportunidades en esta primera parte. La primera para los locales a los diez minutos de juego, tras un pase de Thagote que dejó a Guerra solo ante César, pero el meta visitante evitó el gol con una buen parada. Los visitantes solo lograban crear algún peligro a balón parado, así, al cuarto de hora de juego Samuel lo intentó de falta, pero Edu detuvo el esférico bien colocado. A los veintiinco minutos Samuel lo volvió a intentar de falta, esta vez cerca del vértice del área, pero de nuevo Edu respondió con una buena parada cuando el balón se colaba ajustado al palo. Y la ultima de esta primera parte fue para los locales a la media hora de juego, con un buen disparo de Memi desde el interior del área que un defensor visitante despejó bajo palos con César ya batido.

Los locales arrancaron a segunda parte decididos a buscar la victoria. A los dos minutos, en plena presión local, Mederos ejecutó una falta lateral, Pillo 'peinó' en el primer palo y César se anticipó al remate de Guerra. Minutos después Thagoter sacó un córner y el balón se paseó por delante de la portería visitante sin que nadie lograra rematarlo. Y cerca del primer cuarto de hora, tras un buen pase de Guerra desde la línea de fondo, Memi remató a la red en el segundo palo, estableciendo así el 1-0. Una acción que fue muy protestada por los visitantes, ya que el asistente levantó la bandera en el pase de Pillo sobre Guerra, porque Memi se encontraba en fuera de juego, pero cuando vió que fue Guerra el que fue al balón, bajó ell banderín. Las quejas de los visitantes fueron porque estimaron que la acción del asistente confundió a los defensores aruquenses y no por el gol, que fue completamente legal.

Esta situación creó cierto nerviosismo entre ambos equipos y el propio trió arbitral, lo que provocó que la segunda parte se fuera prácticamente entre las constantes interrupciones por las protestas y los correspondientes cambios.

En los últimos minutos los visitantes se fueron arriba para conseguir la igualada. Así, tras varios saques de esquina casi consecutivos, llegó el empate en uno de ellos, con un testarazo de Josué que fue protestdo por los locales al entender que el autor de gol cometió falta sobre un defensor galdense.

Ficha Técnica:

CD SAN ISIDRO: Edu, Arion (Miguel, 69’), Kilian, Dailo, Mederos, Carlos (Raúl. 61’), Thagoter (Marcos, 76’), Guerra, Pillo, Memi y Alvarado (Adán, 89’). Entrenador: Miguel Ángel Díaz.

CD GOLETA LABRANTES: Cesar, Ortega (Dani Santana, 69’), Eleazar, Daniel Morales, Miguel, Pablo (Brayan, 66’), Josué, Samuel, Kevin, Echedey, y Oliver (Javier, 81’). Entrenador: Aday Santana.

Goles: 1-0 minuto 59, Memi. 1-1 minuto 88, Josué.

ARBITRO: Adrian Anzola Pérez (Deleg. Sureste), auxiliado por Aarón Omar Hernández y Roberto Santana Viera. Amonestó a los jugadores locales Kilian, Dailo, Pillo y Memi, así como a los visitantes Pablo y Josué.

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 10ª jornada de liga del grupo 1º de la Primera Regional, disputado este pasado viernes en el Estadio Barrial ante poco más de un centenar de espectadores.

PRÓXIMA JORNADA: En la próxima jornada el CD San Isidro visita al CF Unión Viera B, Un partido a disputar el sábado 18 de Noviembre a las 17 horas, en el estadio Alfonso Silva (Las Palmas).