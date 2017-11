Partido disputado la noche del viernes en el Estadio de Barrial ante unos 150 espectadores entre la U.D. Barrial y el Cardones correspondiente a la undécima jornada de liga con una temperatura fresquita y algo de viento que fue remitiendo a lo largo del partido. El Cardones llegaba en la tercera plaza con 17 puntos y un partido más que su rival, marcando 18 goles y habiendo encajado 15, el Barrial con 10 puntos 13 a favor y 15 en contra, intentaba dejar los puntos en casa por la necesidad de ganar para salir de los puestos bajos de la tabla. El partido en sí fue muy igualado durante todo el encuentro, quizás con una mayor posesión para los visitantes, pero las oportunidades más claras fueron para los locales, que conseguirían el gol en el último minuto del encuentro, aunque en honor a la verdad un empate hubiera sido el resultado más justo.

La primera parte comienza con dominio alterno por ambos bandos, quizás pudo tener un poco más de posesión para los visitantes, pero más llegadas de los locales, en el minuto 16 una jugada por banda izquierda llevada por Salva centra atrás y Toni no llega a contactar fuerte al balón y el portero para sin dificultad, en el 25 Zeben, lanza un balón al área y Pablo se impone en el salto al defensa mandando el balón al travesaño, en el 29 de nuevo Pablo manda el balón por encima del travesaño tras pase de Salva, en el minuto 30, Zeben lanza un balón desde unos 35 metros que se va por fuera y el minuto 33 se produce el primer disparo de los visitantes tras una jugada de la delantera culminada por Iván cuyo disparo se va fuera por poco y así se llegó al final de los primeros 45 minutos con más posesión del Cardones y mayor presencia a la portería visitante por parte de los locales, lo que se corresponde porque Gerardo, portero local apenas tuvo trabajo, sólo sacar de portería.

En la segunda parte, la tónica fue muy similar aunque las aproximaciones del Cardones fueron más, así en el minuto 54, se produce el primer disparo de la segunda parte por mediación de Mato que se va fuera del marco local, un minuto más tarde la respuesta local en las botas de Dani, cuyo disparo se fue fuera y justo un minuto más tarde se sucede la oportunidad más clara del partido en una contra, en un balón largo se va en solitario Dani, entra dentro del área y cuando se cantaba el gol lanza su disparo al cuerpo del portero Fernando, el juego seguía siendo en la línea central con combinaciones de banda a banda donde los porteros no tuvieron que emplearse a fondo, en el minuto 80 una falta fuera del área es lanzada por Francés y se va fuera por muy poco y en el minuto 88 llega la mejor oportunidad del Cardones, en una jugada por la derecha de su ataque, Oski entra dentro del área disparando cruzado, pero el portero local Gerardo rechaza con el pie lo que pudo ser el gol visitante, y justo la jugada posterior a la contra en el minuto 90, Pablo culmina dentro del área un pase de Kevín para convertir de duro disparo a la escuadra el gol que daría la victoria al equipo local 1-0, este gol fue reclamado por el equipo visitante, al entender que un jugador local estaba en posición de fuera de juego por influencia, que pudo distraer a la defensa, pero el colegiado no lo entendió así y concedió el gol, el juego se prolongó 5 minutos más de descuento con presión del equipo visitante pero la buena actuación de los centrales locales lo impidieron, por lo que el marcador ya no se movería.

Como conclusión, triunfo local en el último minuto que le da tres puntos importantes al equipo local y como suele pasar, el equipo que lo marca muestra su alegría y el que lo encaja su tristeza. Lo más justo por lo que ocurrió en el campo de juego era el empate, pero en fútbol los goles son los que determinan un marcador y en esta ocasión fue el Barrial quien consiguió el único gol, lo decían jugadores visitantes al final, que esto es fútbol y a veces le quitan y otras le dan, como en un partido anterior que disputaron, también habían marcado al final del partido.

ALINEACIONES:

U.D. BARRIAL: Gerardo, Isaac, Sergio (Kevín), Jorge, Pablo, Cristofer, Zeben (Adonay), Marcos (Vitolo) Toni (Dani), Aythami y Salva.

CARDONES: Fernando, Benítez (Edu), Pedro, Carlos, Alberto, Néstor (Oski) Octavio, Alex, Iván, Francés y Mato (Peque).

ÁRBITROS: Daniel García Carretero del Colegio de Las Palmas, auxiliado en las bandas por Ancor Ramírez Gil e Ismael Elmahdoub Santiago, bien en líneas generales siguiendo el juego de cerca, mostró tres tarjetas amarillas, dos a los jugadores locales Sergio y Pablo y al visitante Iván.

Goles: Minuto 90, Pablo al recibir un pase de Kevin dentro del área.