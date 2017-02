La Concejalía de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás ha iniciado el Plan de Empleo Social 2017, con 37 trabajadores, que durante los próximos cuatro meses realizarán tareas de auxiliar administrativo, limpiadoras, peones agrícolas, de la industria manufacturera, de la construcción, asistente domiciliario, recepcionistas, auxiliar clínico, mantenimiento, monitor deportivo, técnico en Integración Social o Animación Sociocultural.

Este es un subproyecto perteneciente al Programa Extraordinario de Empleo Social 2016 – 2017, y recogido en el Acuerdo Marco de colaboración entre el Servicio Canario de Empleo y La Federación Canaria de Municipios para el desarrollo de tareas de utilidad social y de reinserción social.

Desde Empleo se señala que con este Plan se pretende “dar respuesta a las dificultades económicas y sociales por las que están atravesando determinadas familias del municipio que se ven privadas de los medios imprescindibles para cubrir sus necesidades básicas, derivadas de la dificultad de acceso al mercado laboral por encontrase en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, al mismo tiempo que contribuye a la dinamización y desarrollo socioeconómico del municipio, realizando obras o servicios de interés general y social”.

Las tareas a desarrollar son las de limpieza, mantenimiento y adecuación de espacios; equipamientos e infraestructuras públicas; acondicionamiento de zonas ajardinadas, entorno de espacios agrícolas, pistas, sendas y caminos; ampliación de la oferta cultural, de ocio y tiempo libre; incremento en la promoción de la actividad deportiva y apoyo a los servicios públicos municipales en general.

Los requisitos necesarios para participar en el procedimiento de selección eran tener 18 años cumplidos y menos de 65; estar desempleado y figurar inscrito como demandante de empleo en la oficina del Servicio Canario de Empleo durante un periodo mínimo de seis meses en los últimos 24 meses. En tercer lugar, figurar empadronado en el municipio con una antigüedad superior a seis meses. Además, no haber participado en el PEES en los últimos 24 meses, excepto que no existieran desempleados en el municipio para cubrir las plazas ofertadas, de acuerdo con el criterio de rotación y no repetición, con objeto de que pueda participar el mayor nº de desempleados en estas políticas.

De conformidad con el objeto del mencionado Programa Extraordinario de Empleo Social, los demandantes de empleo para participar en estos proyectos, además de lo anterior tenían que cumplir los siguientes criterios: ser personas desempleadas integrantes de unidades familiares en las que ningún miembro esté percibiendo retribución o prestación por un importe superior a 350€/persona.

En ningún caso podrán trabajar en este programa más de una persona por unidad familiar, salvo que no hubiera otros demandantes de empleo y existieran puestos a cubrir; ser personas en situación de exclusión social.

Proceso

Para la selección de los desempleados/as participantes se constituyó una comisión técnica municipal encargada de valorar la documentación aportada, generando un listado valorado de todos/as los/as participantes que remitió al Servicio Canario de Empleo para su verificación.

Una de las plazas, concretamente la de Integrador/a Social, debió ser sondeada por el SCE al no cubrirse entre los solicitantes, cumpliendo con la Base Quinta del Acuerdo Marco.

Subvención concedida por el Servicio Canario de Empleo y fondos procedentes del Servicio Público de Empleo Estatal.