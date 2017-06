Hasta ahora hemos visto unos cuantos artículos sobre cómo invertir en Fondos de Inversión pero no hemos hablado de lo importante que es interpretar el Ratio de Sharpe. No te preocupes que no es nada complicado, sólo hay que hacer una sencilla división para poder comparar.

El Ratio de Sharpe nos ayudará a seleccionar el Fondo de Inversión que más se adapta a nuestras necesidades.

Nos permitirá comparar fondos de inversión de varias entidades financieras o gestoras.

Está claro que la coyuntura actual no ayuda en cuanto a rentabilidad tradicional se refiere.

El plazo fijo esta muerto amigos! y esa muerte hace que tengamos que arriesgar algo más si queremos rentabilizar nuestro dinero. Tenemos que dar el salto de ahorradores a inversores.

Espero que te sea de utilidad.