Reconócelo, no tienes confianza en tus decisiones financieras, no sabes cómo rentabilizar mejor tus ahorros, si te explican algo que se sale de la IPF te pones nervioso porque no asumes riesgos. Es normal tener miedo o mostrar inseguridad porque nadie te lo ha explicado bien.

Hoy, para todos los lectores de infonortedigital.com les comparto un minicurso gratuito sobre cómo rentabilizar tu dinero con Fondos Cotizados.

Se trata de 10 vídeos de unos 12 minutos de duración, en total, 2 horitas donde aprenderás las características de este producto financiero.

Tu educación financiera depende de ti porque en el colegio no nos lo enseñaron, y te aseguro que hay muchos sitios de donde obtener información muy valiosa, y es uno de esos sitios.

Espero que lo disfruten y le saquen provecho.