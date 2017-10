Pues sí, no me pongas esa cara (me refiero a la chica de la foto del post), has leído bien, en 10 meses obtuve exactamente un 17,46% de rentabilidad al cambiar de plan de pensiones.

Así que si quieres saber

* Qué plan de pensiones elegí.

* Cómo seleccioné ese plan de pensiones y no otro.

* En qué activos invierte mi plan de pensiones.

* Por qué pensaba que el principal activo donde invierte el plan iba a subir.

* Por qué seleccioné el mes de noviembre de 2016 para entrar en él.

Te lo explico en un vídeo donde te comparto información personal para demostrarte que es todo real.