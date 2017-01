La Consejería ha revisado todos los currículos, diseñado actividades a disposición del profesorado y recogerá las aportaciones de éstos sobre cualquier aspecto de los contenidos canarios.

La consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias y la responsable de nuevos proyectos de Innovación de la Consejería, Teresa Acosta, presentaron hoy a los directores de los Centros de Formación del Profesorado (CEP) de toda Canarias el proyecto enSeñas, por el que se desarrollarán los contenidos canarios en las aulas del Archipiélago durante los próximos cuatro años. Con una vigencia hasta 2.020, la aplicación del proyecto está a cargo de un equipo de cinco profesionales, que ya han revisado los currículos vigentes en todas las asignaturas, para adaptarlos a la realidad canaria.

Como segundo paso, han desarrollado además numerosas situaciones de aprendizaje, que permitirán al profesorado aplicar directamente actividades adaptadas al currículo para explicar estos contenidos, sin tener que desarrollarlas por sí mismos.

Precisamente por este enfoque hacia la docencia práctica, la Consejería ha comenzado la difusión del nuevo Proyecto enSeñas con los CEP, "puesto que estos centros son el núcleo de toda la formación que reciben los docentes y su apoyo es determinante, para que el proyecto se conozca cuanto antes" -explicó Soledad Monzón.

"Además" –continuó- "queremos que la dirección de los CEP transmita a todo el profesorado, que existe un equipo al que se pueden dirigir, tanto para realizar sus aportaciones, como para solicitar apoyo en la aplicación de las situaciones de aprendizaje".

Así, el equipo educativo del "Proyecto enSeñas" centralizará la producción de contenidos, (situaciones de aprendizaje, unidades didácticas, material, actividades, etc), localizará oportunidades de difusión e incorporación de nuevas facetas al trabajo de contenidos canarios y se convertirá en referente de todos los centros, de los docentes y de cualquier organismo, institución, empresa o particular, a la hora de trabajar sobre cualquier materia susceptible de adaptación a la realidad canaria: pasada (historia, patrimonio cultural, etc), presente (conservación medioambiental, características socioeconómicas, habla, etc) y futura (oportunidades de desarrollo, proyecciones, planes plurianuales, etc).

Soledad Monzón detalló además cómo se ha partido de un exhaustivo estudio de la forma de trabajar los contenidos propios en cada comunidad autónoma, para concluir que "en ninguna Comunidad Autónoma se trabajan estos contenidos de la forma tan exhaustiva que proponemos ahora: con respeto al Patrimonio cultural y natural, pero con el impulso también a los valores propios y una proyección de futuro que permita potenciar nuestras fortalezas particulares, como la Astronomía o la biología marina".

El desarrollo próximo del Proyecto enSeñas

La responsable directa del Proyecto y directora de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa, Teresa Acosta, detalló a los directores y directoras de los CEP canarios cómo el método de trabajo para la ampliación de enSeñas se desarrollará, en el ámbito de la comunidad educativa, promoviendo la realización de situaciones de aprendizaje o propuestas didácticas, por islas y temáticas; potenciando proyectos educativos; facilitando la formación teórico-práctica del profesorado y propiciando la participación de toda la comunidad educativa en las actividades.

Además, Acosta señaló que también se trabaja ya desde el ámbito institucional, con la revisión y ordenación de los recursos propios de la Consejería, ya iniciada; el reconocimiento institucional a las iniciativas que se promuevan sobre contenidos e identidad canaria; la colaboración con la Mención de Contenidos Canarios que ya se imparte en la Facultad de Ciencias de la Educación de la ULPGC; o la habilitación de un Foro Universitario de difusión de contenidos canarios.

En este sentido, el equipo ya ha iniciado contactos con otros departamentos del Gobierno autónomo, para coordinar sus acciones, y con otras instituciones y entidades, como el ITER, INVOLCAN, el Museo vivo de La Aldea, que cuenta con una propuesta didáctica en la calle, la Asociación PINOLERE, que impulsa proyectos etnográficos; y el Aula etnográfica del Museo Manuel de Falla, que cuenta con un proyecto docente propio.

Así, en este primer año de implantación del Proyecto, Acosta detalló cómo "se han diseñado actuaciones desde los más diversos enfoques", orientadas a difundir, asentar y completar su contenido:

-Se mantendrá una continua revisión de currículos y se potenciará asignaturas tales como Historia y Geografía de Canarias, para 4º de la ESO, o Medio Natural Canario, Literatura Canaria e Iniciación a la Astronomía, en 2º de Bachillerato.

-El equipo educativo continuará con el diseño de situaciones de aprendizaje y la localización de otras que promuevan los propios centros.

-Se articulará un reconocimiento institucional a las Iniciativas en Educación sobre Contenidos e Identidad Canaria.

-Se prestará apoyo y difusión a proyectos educativos como el del Museo Vivo del Proyecto Comunitario de La Aldea.

-A lo largo de este primer año, también se ampliará y completará la oferta de actividades de formación para el profesorado.

-Como ya se ha mencionado, han comenzado los contactos para establecer líneas de colaboración con las Facultades de Ciencias de la Educación de Canarias.

-Los responsables del Proyecto ya cuentan con varias Rutas Educativas destinadas a comunidades educativas, y fácilmente adaptables a los lugares de interés y circunstancias concretas de la zona concreta donde se quiera desarrollar la actividad.

-Este año más que nunca se ha implicado el departamento educativo en el desarrollo del Día de las Letras Canarias.

-También se está preparando un importante trabajo para la celebración del Día de Canarias.

Como ejemplo de este enfoque multidisciplinar, Acosta puso el reciente trabajo de concienciación medioambiental en La Palma: "Salva tu casa: apaga en invierno el fuego del verano", en el que la prevención de incendios y las acciones necesarias para evitarlos, como la limpieza de los terrenos cercanos a las casas, se comenzó a trabajar en los centros escolares y fueron los menores quienes después difundieron las buenas prácticas aprendidas a sus familias, sus barrios y su entorno más cercano.