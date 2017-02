El colegio Rey Juan Carlos I de Valleseco esta inmerso en el programa Erasmus+ ECO-N-NATIONS “The Planet Is Our Home: Let’s Join Not To Waste It”, relacionado con la reducción del número de residuos y la mejora del medioambiente, donde participa conjuntamente con centros educativos de educación secundaria de otros 6 países europeos, Italia, Polonia, Finlandia, Rumanía, Eslovenia y Bulgaria.

Durante los próximos días del 3 al 8 de febrero, tendrá un encuentro de colaboración en la Isla de Gran Canaria con un grupo de 24 docentes de éstos países, con la intención de dar a conocer a Europa el municipio de Valleseco, a través del colegio y que el profesorado participante conozca de primera mano las actividades del proyecto Erasmus + que se esta realizando en el centro escolar, así como, que obtengan una visión general del estado de la situación de Gran Canaria en materia de Energía, Sostenibilidad, Renovables y Gestión y Tratamiento de Residuos.

Entre otras actividades, realizaran una visita a las instalaciones del Instituto Tecnológico de Canarias situadas en Arinaga, así como a las de Ecoparque Norte, en el Salto del negro, en Las Palmas de Gran Canaria.

Dentro de los actos programados por la dirección del centro escolar, se va a celebrar una fiesta de convivencia entre el profesorado que nos visita y profesorado y familias de secundaria, con el objetivo de disfrutar de un momento de intercambio y diversión, a la vez que se separan los residuos y se minimiza el uso de los mismo. Actividad que se va a desarrollar en el marco de una casona canaria, como es la Asociación de Vecinos Unión Troscán, este domingo 5 de febrero en horario de 10.00 a 18.00 horas.

Por su parte, serán recibidos en un acto institucional este próximo lunes 6 de febrero a las 9.30 horas por el alcalde de Valleseco, Dámaso Arencibia, donde les dará la bienvenida al municipio y podrán conocer a través de una ruta las excelencias del municipio y los planes de mejora del medioambiante, la recepción es a las 9.30 en las instalaciones del Auditorio Dr. Juan Díaz Rodríguez.

Gema Afonso, Directora del CEO Rey Juan Carlos I, señalaba que “el objetivo del proyecto en nuestro centro escolar consiste en concienciar al alumnado y a sus familias de la importancia del reciclaje, la reutilización y la reducción de residuos. Pretendemos conseguir un cambio en los hábitos de todos y todas”.

Por último, Afonso destacaba que “nos parece muy importante formar parte de este proyecto, pues supone poner a Valleseco en Europa y abrir a los chicos y chicas una ventana a otros países y realidades que contribuyan a fomentar la conciencia de pertenencia a algo mayor”.

Un experiencia que tiene una duración de 2 años, con el objetivo de cuidar y respetar nuestro medioambiente, de impulsar personas respetuosas con nuestro planeta, de aprender diferentes idiomas, de planificar, resolver problemas, trabajar y colaborar entre los diferentes centros implicados de los países que participan en el proyecto.