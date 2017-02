El alcalde del municipio, Dámaso Arencibia, Ceferino Artiles Inspector de Educación y la Directora del CEO Rey Juan Carlos I, Gema Afonso, han recibido en la mañana del lunes 6 de febrero, a un total de 24 profesores y profesoras de diversas nacionalidades europeas, (Polonia, Eslovenia, Rumanía, Bulgaria, Italia y Finlandia), que llegan a Valleseco dentro del programa ‘Erasmus + ECO-N-NATIONS “The Planet Is Our Home: Let’s Join Not To Waste It ’, que por primer año pone en marcha el colegio Rey Juan Carlos I.

De esta forma, dicho programa consiste en la asociación de varios centros educativos de distintos países de la Unión Europea para realizar un proyecto en común.

En este caso, el proyecto esta relacionado con la reducción del número de residuos y la mejora del medioambiente. Este proyecto consiste en realizar actividades conjuntas con los profesores/as de todos los países asociados, es decir, Polonia, Eslovenia, Rumanía, Bulgaria, Italia y Finlandia. Además, siempre se utiliza una lengua vehicular y que en este caso es el inglés.

Estas actividades se complementan con visitas a las instalaciones del Instituto Tecnológico de Canarias situadas en Arinaga, así como a las de Ecoparque Norte, en el Salto del negro, en Las Palmas de Gran Canaria, con el objetivo que obtengan una visión general del estado de la situación de Gran Canaria en materia de Energía, Sostenibilidad, Renovables y Gestión y Tratamiento de Residuos.

Cabe reseñar que es la primera vez que el CEO de Valleseco toma parte en este tipo de iniciativas, pues supone poner a Valleseco en Europa y abrir a los chicos y chicas una ventana a otros países y realidades que contribuyan a fomentar la conciencia de pertenencia a algo mayor, destaca la Directora del Centro, Gema Afonso.

Por su parte, Afonso, ha resaltado que ‘durante varios días estamos acogiendo en nuestro municipio a las personas que trabajan en este proyecto, que tiene una duración de dos años’. “Agradecer al alcalde que nos haya recibido, lo cual da un enfoque importante a esta actividad que llevamos a cabo con mucha ilusión’.

‘Es un honor para este Ayuntamiento teneros aquí, puesto que se trata de un gran proyecto para construir Europa”, ha expresado el alcalde, Dámaso Arencibia, quien ha añadido que ‘tenemos una gran tarea para contribuir a tener un mejor mediambiente y ser más respetuosos con nuestro planeta, en donde todos y todas tenemos que tener un mayor compromiso para conseguir una mayor sostenibilidad en el planeta’.