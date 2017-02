La comunidad educativa canaria de todas las etapas desde la educación infantil hasta la universidad (padres y madres, estudiantado, profesorado y personal no docente) y las organizaciones sindicales adheridas a este comunicado muestran con la Huelga General de la Educación del 9 de marzo, su total rechazo a la degradación sistemática que está sufriendo la Educación Pública, así como a su total desmantelamiento a través de la aplicación de la LOMCE y de los recortes promovidos por el Gobierno del Estado y por el Gobierno de Canarias al supeditar sus presupuestos a las limitaciones del techo de gasto.

Las políticas aplicadas estos años con la excusa de la crisis económica y de la austeridad, han seguido desarticulando la Educación en nuestro país que ya de por si mostraba muchas carencias, convirtiéndola en una carrera de obstáculos que muchos estudiantes no han podido salvar, quedándose un volumen importante sin posibilidades de realizar estudios superiores y otros tantos sin poder acceder a los ciclos formativos por la fuerte destrucción de plazas, de forma bastante acusada en Canarias. Asimismo se ha despojado al profesorado, al personal laboral y no docente y a las propias familias de derechos fundamentales que les permitan ser miembros activos y respetados en la comunidad educativa. Y es que en ningún momento se ha contado con ninguno de los miembros de esta comunidad educativa para la planificación de la política educativa.

La Plataforma Estatal por la Escuela Pública ha valorado de forma expresa el acuerdo del Consejo de Ministros por el que el Gobierno acudirá al Tribunal Constitucional para intentar anular el acuerdo del Congreso por el que se impulsa la paralización de la LOMCE dando los pasos necesarios para cambiar la legislación educativa actual, entendiendo el Gobierno que el poder legislativo debe estar supeditado al Ejecutivo y que la soberanía no reside en el pueblo sino que es propiedad exclusiva de dicho Gobierno.

Por otro lado la subcomisión parlamentaria aún no ha empezado sus trabajos y su objetivo además ya ha sido modificado, ya no trabajará para configurar una nueva ley educativa sino un documento sobre la estrategia 2020 que luego quizás sirva para una nueva ley, o no, con el objeto de lograr entre tanto el anunciado pacto educativo.

Estos ataques no pueden quedar sin respuesta. La lucha ha de seguir realizándose en todos los niveles (desde Educación Infantil hasta la Universidad) y por todos los integrantes de la comunidad educativa (estudiantes, padres y madres, profesorado, personal de los centros educativos...). Nuestras exigencias son:

Derogación de la LOMCE. Desarrollo de un nuevo proyecto de Ley que surja de la propuesta de la comunidad educativa.

Reversión de los recortes.

Incremento presupuestario dedicado a educación.

Recuperación de un sistema de becas que garantice el acceso completo a la educación.

Eliminación del Decreto 3+2 y de las contrarreformas universitarias.

Prácticas remuneradas en Formación Profesional y en la Universidad.

Racionalización de las tareas para casa.

Recuperación de las plantillas docentes y no docentes.

Dignificación de las condiciones laborales del profesorado y del personal no docente.

Freno a la privatización del sistema educativo.

Bajada de ratios.

Recuperación de la inversión en infraestructuras con objeto de que sean dignas y dispongan de los materiales y medios que se requieran.

No a la EBAU.

Y más concretamente en Canarias.

Implantación de un bono reducido al transporte para el estudiantado.

Eliminación de la burocracia en los centros.

Recuperación de los horarios lectivos anteriores a los recortes.

Negociación y mejora de las condiciones retributivas.

En este escenario, el pacto educativo que dice querer alcanzar el Gobierno es completamente falso.

Por este motivo, la Plataforma Estatal por la Educación Pública ha convocado huelga general educativa, en todas las etapas, desde Infantil hasta la Universidad, el próximo 9 de marzo de 2017, huelga a la que se suma la comunidad educativa canaria.

La comunidad educativa muestra con esta convocatoria de huelga general su total rechazo a la degradación sistemática que está sufriendo la educación a causa de unas políticas de austeridad injustas que tienen como objetivo el desmantelamiento de los servicios públicos, aquéllos que deben garantizar una educación pública, gratuita, de calidad, laica y en condiciones de equidad e igualdad para la mayoría social.

Todas estos ataques que se han venido llevando a cabo históricamente, destruyen el derecho a la educación y sirven al objetivo básico de sentar las bases de un modelo social y productivo al servicio de la inversión privada.

Por todo ello llamamos a la participación de todos los sectores del ámbito educativo canario a secundar la jornada de huelga general en la enseñanza del jueves 09 de marzo de 2017 y a la sociedad en general a que participe en las manifestaciones en todas las islas, así como a seguir en la lucha, continuando la participación en futuras movilizaciones en defensa de la enseñanza y en cada centro de estudio.

Están previstas para el 9 de marzo manifestaciones por la mañana y por la tarde en Gran Canaria y Tenerife, a las 11:00 y 18:00 h. Aunque hacemos un llamamiento a todas las asociaciones y organizaciones sociales para que se sumen a esta plataforma en defensa de la escuela pública y animamos a las comunidades educativas de las islas periféricas a preparar concentraciones o manifestaciones en su isla el 9 de marzo para exigir todos juntos en la calle el fin de la LOMCE de los recortes educativos.