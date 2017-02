El viernes, 24 de febrero, de 10:00h a 14:00h se celebró la gala de Carnaval 2017 del I.E.S. Santa María de Guía "Un Carnaval de Cine 3,2,1 ¡Cámara y Acción!".

El espectáculo se desarrolló a muy buen ritmo, consecuencia de la buena organización, y llenó las instalaciones de color, diversión y risas, haciendo que la comunidad educativa disfrutara de un día que sólo fue gris en cuanto a la meteorología.

Durante la gala se contaron con las actuaciones de las murgas profesionales "Las Despistadas" y "Los Chismosos" y con una batucada a cargo de los alumnos del Ciclo de Grado Superior en Animación Sociocultural y Turística (TASOCT). La diversión continuó con los grupos que participaron en el concurso de murgas, se oyeron canciones en las que, como no, se hacía referencia a los profesores, a las tareas y al día a día del alumnado. Las murgas participantes fueron: Los Zombis (3º E.S.O.), Los Purgosos (4º E.S.O.), Los Nominados (1º E.S.O. A), Los Mimosos (1º E.S.O. B), Los Emoticonos (1º E.S.O. C), Psicomotronics (2º E.S.O. A), Mickey y Minnie (2º E.S.O. B), Grease (2º E.S.O. C), Las Escandalosas (Ciclo Superior de Educación Infantil). También, salieron al escenario los participantes en el concurso de disfraces que mostraron la gran creatividad del alumnado del centro. El acto se cerró con la entrega de los premios a los ganadores de los diferentes concursos “carnavaleros”, que fueron:

Murgas:

1er premio: Los emoticonos, de 1º ESO C.

2º premio: Las escandalosas, de 1º Educación infantil.

3er premio: Los mimosos, de 1º ESO B.

Disfraces:

1er premio: Ciclo Formativo de Grado Medio de Cuidados Auxiliares de Enfermería de la tarde.

2º premio: 1º Ciclo Formativo de Grado medio de Atención a Personas en Situación de Dependencia.

· 3er premio: 2º ESO B.

Cartel:

1er premio: Alumna de 1º Ciclo Formativo de Grado medio de Gestión y Administración.

2º premio: Alumna de 2º ESO B.

3er premio: Alumna de 2º ESO B.

Finalizada la gala se saborearon las tortillas de carnaval preparadas por los compañeros del Ciclo Formativo de Grado Medio de Atención a Personas en Situación de Dependencia.

Se espera que los asistentes se lo pasaran muy bien y disfrutaran del espectáculo. Se traslada el más sincero agradecimiento a todas las personas que han hecho posible la celebración de la Gala de Carnaval 2017 del I.E.S. Santa María de Guía, en especial al alumnado del nuevo Ciclo Superior de Animación Sociocultural y Turística.