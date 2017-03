Hoy viernes tres de marzo tendrá lugar, en el salón de actos del IES Guía, el acto de carnaval que también se suma a la temática de los años sesenta.

Por el escenario desfilarán un total de ocho murgas: The First Power (1ºa), Los Chistosos (1ºb), Los Petit Suite (1º c), Los Pichy Girls and Boys (1ºd), The Chuki Team (2º b), La Hippy Pandi (4º B), Los Hippies Flowers (4º C) y Los Científicos Parlanchines /1º A).

Además el alumnado de “Artes Escénicas” desarrollará una serie de representaciones cuya temática girará en torno al tema central de la década de los 60. Andy Warhol nos presentará a toda una serie de personajes famosos que marcaron esta época: Marilyn Monroe, Bob Dylan, Joan Báez, Paul McCartney, la princesa Leia, etc. y nuestra drag Leunam nos ofrecerá un número espectacular lleno de fantasía carnavalera e imaginación.

El acto finalizará con un número en el que Lennon y Yoko Ono volverán a entonar, en la habitación del ya mítico Hotel Hilton de Amsterdam, su famoso tema “Give Peace a Chance”, convertido en un eterno Himno de la Paz.