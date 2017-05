El Ayuntamiento de la Villa de Moya celebró esta semana el VI Pleno Juvenil Municipal, en el que los alumnos y alumnas de primero de Bachillerato del IES Doramas tuvieron la oportunidad de vivir en primera persona una sesión plenaria y plantear al Grupo de Gobierno sus preocupaciones, dudas e ideas sobre diferentes asuntos que conciernen al municipio norteño. Cuestiones relacionadas con la seguridad, el desempleo, la atención médica y sociosanitaria, iniciativas para la dinamización turística, cultural y de ocio de la Villa, la eficiencia energética, infraestructuras o las posibilidades de desarrollo profesional y de negocio que ofrece el municipio a los jóvenes. Y que fueron respondidas y argumentadas una a una por el alcalde, Poli Suárez, y los concejales de las diferentes áreas, durante las más de dos horas que duró esta jornada de gran interés para los estudiantes.

En respuesta a las preguntas planteadas por los jóvenes sobre cómo mejorar la seguridad en el municipio, el alcalde, Poli Suárez, se refirió al procedimiento ya en marcha para cubrir las cuatro plazas vacantes de Policía Local en la Villa y que, a su finalización, supondrá contar con un total de once agentes “que harán que los vecinos vean incrementada la seguridad desde El Pagador hasta Fontanales”. Asimismo, los estudiantes mostraron al primer edil moyense su preocupación por el desempleo que afecta a Moya y, pese a no ser competencia municipal, preguntaron qué puede hacer un Ayuntamiento para contribuir en la solución de este problema. Sobre este punto, Suárez se refirió a los diferentes planes y acciones que viene desarrollando el Consistorio en los últimos años para dinamizar el municipio, potenciar la economía local y fomentar la creación de puestos de trabajo, no sólo en el presente sino a medio largo plazo. Con iniciativas como la implantación el próximo curso de ciclos de Formación Profesional “que permitirá a los jóvenes formarse en Moya, trabajar aquí y desarrollar sus ideas en su propio municipio”, recordó el alcalde.

Conscientes de la realidad social que padecen en general los territorios rurales de Gran Canaria, y particularmente la Villa de Moya, con un creciente envejecimiento de la población, los jóvenes del IES Doramas se interesaron por los proyectos del Ayuntamiento para atender a las personas mayores y dependientes del municipio. En este sentido, la concejala de Política Social, Elsa Maroto, les explicó todos los detalles del futuro centro sociosanitario que se construirá en la Villa y que supone una de las iniciativas más relevantes en las que trabaja el Consistorio. Pues se trata de un centro de ámbito insular, con capacidad para dispensar cuidados y atención integral a 124 personas con segundo o tercer grado de dependencia: 94 plazas residenciales y 30 de atención diurna. Un proyecto que avanza a buen ritmo y sigue aunando apoyos de las diferentes administraciones para ser una realidad, noticia que los estudiantes celebraron y acogieron con especial interés, siguiendo con atención cada detalle de los planos de la futura construcción.

Al concejal de Urbanismo y Obras, Raúl Afonso, los chicos preguntaron sobre los avances en la construcción de las aceras en los márgenes de la carretera GC-75, que mejorarán la conexión entre los barrios de Carretería, El Lance, Trujillo, Vínculo de Solís y el casco moyense. Un corredor peatonal demandado por los vecinos y en el que viene trabajando desde hace años el Ayuntamiento para mejorar la accesibilidad, seguridad y comodidad del tránsito de viandantes en esta zona, especialmente frecuentada por los jóvenes para acceder a los centros educativos. Sobre este proyecto, Afonso anunció a los estudiantes que tras resolver los trámites administrativos pertinentes y las expropiaciones de los terrenos necesarios para la construcción de las aceras, las obras se licitarán en junio.