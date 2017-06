El pasado 20 de junio el profesorado y alumnado del proyecto REDECOS del IES ROQUE AMAGRO y SAULO TORÓN realizaron una actividad extraescolar que consistió en la "LIMPIEZA DEL BARRANCO DE GÁLDAR" con motivo del día del MEDIO AMBIENTE, que fue el día 5 de junio, de concienciación y respeto a la Madre Tierra.

El alumnado de los dos centros educativos de secundaria se encontramos en el Puente de los Tres Ojos, allí se saludaron y cogieron el , material que cedió el Ayuntamiento de Gáldar, guantes, bolsas, mascarillas y asumiendo el coste del transporte del alumnado a cada uno de los centros educativos participantes de la actividad, por lo que desde los centros muestran la gratitud al consistorio por su apoyo a esta actividad.

Tras las fotos de rigor y en el espacio del barranco, bajo los arcos del Puente de Los Tres Ojos comenzaron a recoger basura ¡y que no fue poca!,

Tras un desayuno de campaña, el alumnado comenzo también a colocar pancartas en la zona de Huertas del Rey, pidiendo a gritos que se mantenga limpio el entorno.

La actividad continuó barranco abajo recogiendo y dejando bolsas llenas por el camino hasta BOCABARRANCO, para que luego pasaría el camión a recogerlas.

En total fueron unas 17 bolsas grandes y lo increíble fue el resto de residuos que se tuvieron que dejar en el camino, como neveras, colchones cuyo lugar debería ser el punto limpio y sin embargo se tiran en este paraje sin ningún tipo de escrúpulos.

Desde Bocabarranco el alumnado continuaba hacia El Agujero y con el calor reinante todo acabó con un buen chapuzón en la piscina.

Finalmente se expresaron los agradecimientos a todos por esta labor, animando a seguir adelante, no sólo en cuanto a participación, sino también en cuanto a concienciación por un MEDIO AMBIENTE DIGNO, con un lema para un mundo mejor: ¡¡¡SI NO LIMPIAS, NO ENSUCIES!!!