El IES Saulo Torón de Gáldar despidió este viernes a la profesora del departamento de Geografía e Historia, Aurora Medina Delgado, que comienza su jubilación.

Fue un acto emotivo de despedida en el que sus compañeros quisieron trasladarle todo el cariño que le tienen. Prueba de ello es que otro compañero, ya jubilado, Antonio Cruz Saavedra, fue el encargado de dirigirle unas palabras, en las que recordó los más de 30 años que llevan juntos, desde la Universidad de La Laguna, y luego compartiendo claustro en el Saulo torón de Gáldar.

Sus compañeros de departamento le prepararon un audiovisual en el que recogieron su trayectoria profesional, destacando su vocación y su compromiso con la educación, y sobre todo, el gran trabajo que ha realizado durante años, al frente del bachillerato nocturno.

Aurora no pudo reprimir las lágrimas de emoción, lo que alivió su enfado, ya que había dejado claro que no quería despedida. Sin embargo, como bien dijo su hija a través de un vídeo, "del Saulo no escapa nadie".

Aurora Medina, compartió con todos los compañeros lo que el Saulo Torón representa para ella, ya que aquí estudió ella, sus hermanos, sus hijos, y es el centro en el que ha trabajado y en el que se jubila. Mostró también su agradecimiento de corazón por todo el cariño recibido y está más que dispuesta a empezar esta nueva etapa de su vida con ilusión, dándolo todo como ha hecho en todos estos años de dedicación a la enseñanza.