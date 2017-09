Todos los participantes en el acto de apertura de curso académico de Radio ECCA que tuvo lugar este viernes en la sede del Parlamento de Canarias, coincidieron en destacar el papel de Radio ECCA como recurso en la lucha contra el desempleo. Desde el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, hasta el presidente ejecutivo de Radio ECCA, Antonio España, pasando por la presidenta del Parlamento, Carolina Darias, o por la dirección de Radio ECCA, Lucas López y Amparo Osorio, insistieron en el valor social de la institución, pero sobre todo en el papel integrador que juega gracias a la formación y a la educación, facilitando la lucha contra el desempleo.

Durante su discurso, López y Osorio señalaron que el pasado curso académico titularon de forma oficial a través del sistema ECCA “un millar de personas”, y afirmaron: “es nuestro principal resultado, porque conseguir un empleo en nuestra sociedad es tres veces más fácil para un licenciado que para una persona sin formación”.

En el campo de la Formación para el Empleo, el director de Radio ECCA cifró en 2.192 personas las que obtuvieron diplomas, mientras que en la modalidad de Aula Abierta el número ascendió hasta las 12.852 personas.

Además, recordó la labor que la institución realiza con menores por medio de sus programas sociales de infancia en España; el trabajo en África Occidental, Guinea Bissau, Senegal y Mauritania; y la labor cultural que la emisora de radio realiza.

Por último, recordó que en el Parlamento reside el poder de legislar sobre el tercer sector no lucrativo, y demandó “que se potencie el tejido asociativo no lucrativo y se le reconozca una mayoría de edad que le hace un sujeto activo y responsable a la hora de prestar servicios sociales y educativos. El lugar que corresponda a las organizaciones mercantiles en esta prestación de servicios debería ser aquel que garantiza no solo una prestación más barata, sino una prestación respetuosa con la ley laboral y el esfuerzo de los trabajadores y con la calidad debida a las personas a las que servimos”.

Por su parte, Clavijo no solo reconoció la labor de Radio ECCA sino que señaló: “No es un puro afán de conocimiento académico. Debemos también encargarnos de la realidad. Hay una tarea para luchar contra la exclusión. Esa tarea pasa muchísimas veces por la formación. Sin la formación, la mayoría de los avances tecnológicos y culturales dejan de lado a muchas personas y acentúan las brechas sociales. A ECCA, como al conjunto del sistema educativo, le pedimos que se encargue de esa realidad y sea una ayuda y un acompañamiento eficaz para que las personas puedan ser dueñas de sus propias vidas y se sientan orgullosas de lo que aportan”.

En una corta intervención, Carolina Darias dio la bienvenida a todos los participantes, y destacó la promoción de la formación que desde ECCA se hace “innovando con los nuevos recursos tecnológicos” pero sin desdeñar “la sabiduría humanista de los grandes maestros que la inspiraron: el paradigma pedagógico de los jesuitas y la educación liberadora de Paulo Freire”.

Por último, el presidente ejecutivo y provincial de los Jesuitas en España, puso especial acento en “dos peculiaridades que, hoy por hoy, hacen vibrar especialmente el corazón de los jesuitas”, y en este sentido apuntó que ECCA “siempre estuvo y está del lado de quienes más dificultades tienen”, y señaló como segundo punto que “ECCA es un sueño realizado: una alianza entre administración y sociedad civil para constituir un auténtico servicio público”.

Premiados

Durante el acto se distinguió al alumnado con mejor expediente de los tres niveles educativos de la enseñanza reglada. José David Rodríguez García en Formación Básica, Raquel Rodríguez Rodríguez en Bachillerato y Carolina Artiles Santana en Formación Profesional del Sistema Educativo. Esta última fue la elegida para hablar en representación del alumnado premiado y agradeció que existan instituciones como Radio ECCA que permitan obtener una formación para ser competitivos en el mundo laboral.

Lección inaugural

El acto de apertura contó con la lección inaugural recogida bajo el título, “Movilidad humana y derechos humanos”, impartida por Martina Liebsch, responsable de Cáritas Internacional. Destacó que “en el norte del mundo nos hemos olvidado de la historia de nuestra migración” y “estamos llamados a promover una cultura del diálogo y recomponer el tejido social”. Además, destacó el objetivo de la campaña de Cáritas, que consiste en hacer frente al miedo y a la cultura de la indiferencia, viendo la migración como un desafío lleno de oportunidades y de respeto de derechos de los migrantes.