Después de años de espera y de demandas,al final de año 2015, el IES Doramas de la villa de Moya, pudo usar el pabellón deportivo del centro, pero el gozo en un pozo, ya que en este tiempo, es más lo que no se ha usado que lo que sí.

Y es que la falta de cerramiento lateral, produce que la humedad se cuele dentro del recinto, haciendo que el pavimento sea resbaladizo, por lo que es peligroso que los alumnos hagan deporte sobre ese suelo que la mayoría de los días se convierte en una auténtica pista de patinaje.

Por esta razón, el profesorado de Educación Física del IES Doramas ha decidido no dar clase en el pabellón, y hacerlo en el aula y con libro, ya que no pueden exponer al alumnado al peligro existente y latente. Están decepcionados y frustrados, ya que por ejemplo, en cuarto de la ESO tienen 33 alumnos que no pueden realizar actividad deportiva.

Y frustrados están también los alumnos, los principales perjudicados, por lo que barajan movilizarse para que de una vez por todas, se solucione esta problemática.

El profesorado también está cansado de esta historia del nunca acabar del pabellón deportivo, ya que desde el año 2008, cada curso escolar, remiten escritos a la consejería de Educación del Gobierno de Canarias, de las carencias y peligrosidad de las infraestructuras deportivas del centro.

Esperaban como agua de mayo el pabellón deportivo, una obra que se convirtió en un auténtico martirio, con retrasos y paralizaciones y que al día de hoy no está finalizada, ya que no están los vestuarios, no está finalizado el almacén y no tiene luz, por lo que las pocas veces que se usa, se tiene que hacer un enganche al suministro eléctrico, para bajar y subir las canastas.

También indican que al final del pasado curso escolar se les informó que durante el verano se iban a realizar las obras necesarias, pero cuando llegaron en septiembre se encontraron con que no se había ejecutado ninguna obra.

Desde el Ayuntamiento de Moya, el alcalde, Poli Suárez, señala que el Consistorio ha hecho todo lo posible y más para solucionar este problema, y que sigue haciéndolo manteniendo reuniones puntuales con Educación para buscar una solución, ya que además están pendientes de firmar un convenio para que el pabellón abra por las tardes para todos los vecinos.

El seguimiento municipal a esta problemática empieza a dar sus frutos, ya que este jueves, la directora general de Infraestructura Educativa Ana Dorta, informaba al alcalde que el Estado había realizado la transferencia económica para Educación, y que entre las obras prioritarias está la del cerramiento del pabellón deportivo del IES Doramas, unas obras que se pretenden que estén para final de año.

En declaraciones a este medio, la directora general de infraestructura educativa, Ana Dorta, confirmaba la información de Poli Suárez, y aseguró entender perfectamente las quejas de la comunidad educativa del IES Doramas, porque es conocedora de esta problemática.

Ana Dorta indicó también que por cuestiones presupuestarias no se había podido ejecutar la obra de cerramiento, pero que ya existía disponibilidad económica y se va a ejecutar en breve.

Sobre los vestuarios y almacén del pabellón, Ana Dorta señaló que tendrá que reunirse con la dirección del centro y el Ayuntamiento de Moya para buscar una solución y finalizar estas infraestructuras en condiciones.

Además señaló que agradece la paciencia que ha tenido la comunidad educativa del IES Doramas y que espera que con el cerramiento de la parte abierta, se solucione definitivamente el problema del pavimento del pabellón.