La concejal de Juventud del Ayuntamiento de Gáldar, Nuria Esther Vega Valencia, recibió este martes en la Sala Sabor de las Casas Consistoriales a un grupo de 18 jóvenes que participan en un intercambio juvenil enmarcado en el proyecto denominado "What you see is what you get", financiado por el programa "Erasmus+ Juventud" de la Comisión Europea.

Tras la bienvenida de la concejal, se trasladaron a la Casa de la Juventud donde en horario de mañana participaron en diferentes talleres y, por la tarde, tras el almuerzo, tendrán una visita a la Cueva Pintada y al casco histórico de municipio.

Las actividades del intercambio se celebran en Gran Canaria entre un grupo de jóvenes de Suecia, otro de Noruega y otro grupo de jóvenes insulares. La temática será el medio ambiente y las actividades contemplan un conjunto de talleres, encuentros, debates y reflexiones sobre el papel de la juventud en la conservación y uso adecuado de los entornos naturales protegidos, en particular de los que se encuentran en la periferia de grandes municipios: el denominado medio ambiente urbano.

El objetivo general es adquirir conocimientos, destrezas y habilidades en la conservación del patrimonio natural, así como aprender recursos personales para trabajar en pro de un medio ambiente urbano de mayor calidad para nosotros y las generaciones futuras.

El proyecto promueve el diálogo y los encuentros interculturales entre jóvenes que proceden de diferentes entornos y culturas y estimula en los jóvenes participantes una percepción positiva de otras culturas.

Asimismo, contribuye a prevenir y a combatir prejuicios, racismo y todas las actitudes que llevan a la exclusión, mediante los talleres y demás actividades participativas, en las que se debatirá sobre las diversas realidades ambientales y del papel de los jóvenes en Europa.