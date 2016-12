Las fiestas navideñas, época en la que se celebran numerosas comidas de empresas y con amigos y abundantes cenas junto a la familia, se convierten en un periodo en el que el riesgo de sufrir atragantamientos aumenta. Por ello, el Servicio de Urgencias Canario (SUC), dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, quiere recordar cómo actuar ante estas situaciones en las que una actuación rápida y efectiva puede evitar que el atragantamiento se convierta en una emergencia vital y que el afectado sufra una parada cardiorrespiratoria.

Lo primero que hay que hacer ante una situación de este tipo, según el SUC, es mantener la calma y animar al afectado a que tosa con fuerza para intentar acabar con la obstrucción de la vía aérea, ya que cuando una persona se encuentra en esta situación presenta dificultad para respirar, no puede hablar y se comunica mediante gestos. Asimismo, hay que evitar que la persona que sufre el atragantamiento beba o como algo, ya que ambas acciones pueden empeorar la situación en lugar de mejorarla.

Si a pesar de toser con fuerza repetidamente el afectado no logra recuperar el aliento, se debe alertar de inmediato al 1-1-2 para solicitar asistencia sanitaria.

El segundo paso a realizar en caso de que el atragantamiento persista es situarnos a un lado y ligeramente por detrás del afectado, sostener su tórax con una mano e inclinarlo hacia delante para a continuación darle cinco golpes en la espalda, entre los omoplatos y con el talón de la mano, comprobando después de cada golpe si el cuerpo extraño ha sido expulsado para no continuar realizando esta maniobra innecesariamente.

De esta manera, si no se ha resuelto la situación pondremos en práctica la maniobra de Heimlich. Para realizarla, la persona que presta ayuda debe situarse detrás del afectado y abrazarlo colocando el puño de una mano con el pulgar hacia fuera en el punto medio entre el ombligo y la boca del estómago, poniendo encima la otra mano. A continuación, procederá a inclinar al afectado hacia delante y realizar cinco compresiones hacia dentro y hacia arriba, con la fuerza suficiente para levantarlo del suelo, salvo en los niños que no se deben levantar, hasta conseguir la desobstrucción. Si tras practicar estas dos maniobras, golpes en la espalda y maniobra de Heimlich, no conseguimos que el afectado supere el atragantamiento, debemos continuar alternándolas -5 golpes en la espalda y 5 compresiones abdominales- hasta la desobstrucción o hasta que el afectado caiga inconsciente.

No obstante, en caso de que no se sepa cómo actuar, durante la llamada realizada al servicio de emergencias, un médico del SUC podrá dar indicaciones mediante teleasistencia para que el afectado sea asistido correctamente mientras acude al lugar la ambulancia.