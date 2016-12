Puro humo. Filfa. Una auténtica engañifa. Estos términos definir bien a las claras el Plan de Inversiones Sostenibles de más de 40 millones de euros que el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, lleva casi un año vendiendo a bombo y platillo (presentándolo incluso como uno de los logros de su gobierno en el balance del primer año de gestión) pero que, lamentablemente, es absolutamente inexistente, según el PP en el Cabildo.

Así lo ha reconocido el propio consejero de Hacienda y Presidencia, Pedro Justo (NC), durante su comparecencia –a petición del PP- en la Comisión de Pleno de Hacienda, Recursos Humanos y Turismo, en la que admitió sin ambages que tal Plan de Inversiones no existe, que no se ha movido un solo papel y que no hay ninguna partida presupuestaria reservada para sacar adelante esta actuación, se indica desde el PP.

“Morales le vuelve a faltar el respeto a todos los grancanarios, esta vez anunciando en repetidas ocasiones un Plan que sólo existe en su imaginación y en la de su gobierno Tripartito”, critica el consejero del Grupo Popular Carlos Ester, para quien esta forma de proceder “se está convirtiendo en norma de la casa, con consejeros anunciando inversiones y proyectos que luego no se materializan y sólo buscan un titular de prensa”.

“Ahora empezamos a entender por qué el presidente del Cabildo no quiere que las Comisiones de Pleno se celebren a puerta abierta, pero nos parece muy grave, y una clara desviación de poder, que el argumento esgrimido por el gobierno Tripartito para justificar el veto a las comparecencias públicas sea que el asunto ya ha sido debatido por diversos órganos de la Corporación, cuando tal asunto sólo está en su imaginación”, añade Carlos Ester.

No es la primera vez que Morales y su gobierno Tripartito quedan en evidencia al atribuirse como logro de su gestión un proyecto inexistente. Ya ocurrió el pasado verano cuando se anunció la puesta en marcha del proyecto ‘Gran Canaria Isla Inteligente’, dotado con 10 millones de euros, para luego hacer un “espantoso ridículo al quedarse fuera de la convocatoria”.

Informes de ‘corta y pega’

Cabe recordar que, con el nuevo Reglamento de Pleno ya en vigor, Morales ha vetado las tres comparecencias públicas solicitadas hasta ahora por el Grupo Popular. Y en las tres ocasiones, con un grosero corta y pega, el presidente del Cabildo ha utilizado la misma justificación para impedir el acceso de los medios de comunicación y evitar así tener que rendir cuentas de su gestión con luz y taquígrafos.

“Morales sólo pretende obstaculizar la labor de control y fiscalización de su acción de gobierno porque pretende ocultar su pobre balance de gestión, y por eso se niega a explicar de forma abierta qué ha hecho hasta ahora el gobierno Tripartito ante asuntos de tanto interés como la obra de la carretera de La Aldea, los cobros irregulares a los ancianos de la Residencia de Mayores de Agüimes o el desarrollo de este plan fantasma de inversiones”, sostiene el consejero del PP.