El Grupo Político de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Guía ha rechazado Presupuestos municipales para 2017 elaborados por Juntos x Guía. Así lo informó el portavoz de la formación nacionalista, Fernando Bañolas, al término de la sesión plenaria en la que defendió una enmienda a la totalidad a las cuentas de 2017.

Bañolas justificó la decisión de CC porque “los presupuestos municipales no están adaptados a la realidad de un municipio, ya que, no tienen en cuenta que una cuarta parte de su población activa en desempleo”. Asimismo, denunció, “carecen en este sentido de una política propia de activación económica del municipio, de políticas capaces de generar oportunidades. Se limita, en este sentido, a reflejar en el presupuesto una serie de subvenciones que recibe de otras administraciones para planes de empleo muy limitados en el tiempo e insuficientes”.

De la misma forma, Bañolas argumentó que “estos presupuestos de Juntos x Guía no plantean soluciones a la creciente demanda de actuaciones por parte de los servicios sociales municipales”. Una vez más, señalan los nacionalistas, se limitan a contabilizar las subvenciones que recibe tanto del Gobierno de Canarias como del Cabildo, siendo la aportación municipal a los Capítulos correspondientes a gasto social prácticamente nula comparado a lo que recibe y que “no tiene en cuenta la situación extraordinaria en materia de servicios sociales en la que se encuentra el municipio. Guía mantiene todavía unas altas tasas de desempleo, también es alta la tasa de mayores y dependientes, a todos ellos tenemos que brindar una ayuda suficiente, y estos presupuestos se quedan cortos”.

De la misma forma, a juicio de CC en el presupuesto no se refleja un solo euro para impulsar mecanismos de participación ciudadana, algo que “no sorprende a estas alturas porque ni el alcalde, Pedro Rodríguez, ni su equipo de Gobierno han facilitado en estos 18 meses de legislatura ninguna acción dirigida a abrir la gestión a los vecinos y vecinas de Guía”.

Otro de los motivos que justifican el rechazo total de Coalición Canaria a las cuentas, está motivado por la inconcrección de muchas de las partidas presupuestarias, a las que se les da una denominación genérica y se pretende que desde la oposición se dé un apoyo sin saber a qué va destinado el dinero.

De la misma forma, el portavoz de Coalición Canaria denunció que no existe ningún Capítulo ni partida del presupuesto que indique que el Ayuntamiento de Guía esté elaborando un Plan Estratégico. “Y es que venimos advirtiendo a los ciudadanos de Guía que ese Plan no ha existido nunca, que Juntos por Guía gobierna a ritmo de ocurrencias, sin saber dónde quiere que esté nuestro municipio dentro de cuatro años. No en vano, tanto los fondos del Plan de Cooperación del Cabildo como los procedentes del Fdcan, los únicos que le permiten acometer ese publicitado a bombo y platillo supuesto “Plan Estratégico”, los tiene comprometidos hasta 2019”.

Asimismo, a juicio de la formación nacionalista, “estos presupuestos ahondan en el camino iniciado en años anteriores por el grupo de Gobierno de Juntos x Guía de privatizar y externalizar, de un modo u otro, un cada vez más creciente número de servicios y competencias municipales”.

Fernando Bañolas se refirió, además, a partidas específicas como la destinada al Mercado Agrícola de Cuatro Caminos. En este sentido, señaló que en dos años ha pasado de consignar 400.000 € en el presupuesto municipal de 2015, como recursos propios para continuar la obra del mercado, que finalmente no ejecutó, a los 110.000 € para 2016, que acaba de licitar ahora que acaba el año, y “no ha puesto ni un solo euro en 2017, pese a que el mercado era una de las prioridades del Gobierno municipal”.

Otro de los motivos por los que Coalición Canaria considera justificada su enmienda a la totalidad del presupuesto municipal se centra sobre la Sociedad Municipal de Deportes (SMD)y la Escuela de Música (EM). Según el portavoz nacionalista, Fernando Bañolas, “en lugar de un plan de viabilidad de la sociedad municipal nos presentan un proyecto de maquillaje de las cuentas, consignando 550.000 euros, y destinan otros 300.000 euros en obras en las instalaciones y jardines de la SMD, a lo que hay que sumar la modificación aprobada en el último pleno ordinario, lo que hace una suma de un millón de euros”.

Por último, Fernando Bañolas rechazó que “la Denominación de Origen Protegida del Queso de Flor de Guía no reciba ni un solo euro y, por tanto, no cuente con el apoyo de la corporación municipal, a pesar de lo que significa para un municipio como el nuestro, que cuenta con uno de los mejores quesos no sólo de Gran Canaria sino del Archipiélago”.