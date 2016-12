Los médicos coordinadores del Servicio de Urgencias Canario (SUC) alertan sobre el incremento de los incidente por quemaduras de diferentes tipos que se producen en las fechas navideñas, razón por la que se pide a los ciudadanos que se extremen las precauciones para evitar este tipo de situaciones.

Las quemaduras por la incorrecta manipulación del material pirotécnico, las producidas en la cocina durante la preparación de las comidas o cenas especiales o aquellas que tienen lugar como consecuencia de pequeños accidentes o desperfectos en la iluminación navideña instalada en el hogar son las más frecuentes en este periodo y las que generan más consultas a este servicio de emergencias sanitarias.

En ese sentido, el SUC pide que se extremen las precauciones evitando, especialmente, el uso por parte de los niños, sin supervisión de un adulto, de artículos pirotécnicos de pequeño tamaño. Asimismo, recomienda que se guarde este tipo de material en sitios adecuados con el fin de evitar que un encendido fortuito pueda generar quemaduras de diferente grado y que se lleve a cabo una instalación correcta y segura de la iluminación navideña para evitar pequeños cortocircuitos e incluso algún incendio.

¿Cómo actuar ante una quemadura?

Si aún así tenemos que hacer frente a alguna emergencia por quemaduras, un médico coordinador del SUC, una vez que hayamos contactado con él a través del teléfono 1-1-2, nos dará las indicaciones de cómo actuar y cómo realizar los primeros auxilios hasta la llegada del recurso sanitario correspondiente.

Según su origen, las quemaduras se clasifican en quemaduras térmicas, cuando se produce un aumento de la temperatura provocado por fuego o un objeto caliente o líquido hirviendo; quemaduras químicas, que son las producidas por una sustancia química, como por ejemplo el ácido, y las quemaduras ocasionadas por la corriente eléctrica. En cualquiera de los casos, su gravedad dependerá de su profundidad, extensión y localización.

Ante una quemadura, lo primero que se debe hacer es tranquilizar a la persona y, si hay riesgo y es posible, retirarla de la zona del incendio o donde haya humo. Si la quemadura se ha producido por entrar en contacto con algún objeto o líquido caliente, se debe aplicar sobre la lesión abundante agua fría durante 10 ó 15 minutos, cubrir la zona afectada con una gasa estéril húmeda y, en la medida de lo posible, retirar anillos, relojes o pulseras de la zona afectada. Si esta última tarea no fuera sencilla habrá que dejarla en manos de algún experto.

En caso de que el incendio provoque gran cantidad de humo en la vivienda, el SUC aconseja colocarse una toalla o prenda de vestir húmeda -impregnada en agua- sobre la nariz y la boca y, si hay imposibilidad de salir del lugar, deberán colocarse en el suelo, pues el humo se concentra en las partes altas y luego desciende.

Además se debe llamar de inmediato al servicio de emergencias donde también le atenderá un técnico de extinción de incendios que le dará las indicaciones pertinentes para abandonar el lugar donde hay humo y no correr riesgos ante la presencia de llamas. Si la persona estuviera afectada por el fuego hay que impedir que corra y cubrirla con una manta o hacerla rodar por el suelo.

Por otra parte, si una persona sufre una quemadura de tipo eléctrico, el SUC insiste en que antes de tocar a la persona afectada, debe desconectarse la corriente y, si no es posible, aislarse con palos de madera o cualquier otro objeto aislante. A continuación, es necesario trasladar a la persona a la mayor brevedad a un centro sanitario, o en función de la gravedad de las lesiones no movilizar al afectado y esperar por la ambulancia, ya que en las quemaduras eléctricas puede haber lesiones internas y hay alto riesgo de arritmias e incluso parada cardiorrespiratoria.

Por último, desde el Servicio de Urgencias Canario se recuerda que no se debe aplicar ningún tipo de crema, pomada o remedio casero y no pinchar las ampollas; no se debe dar de beber a la persona con quemaduras graves, en todo caso se le podrían humedecer los labios y no retirar la ropa de la víctima (sobre todo si se encuentra pegada a la piel) salvo en el caso de que se encuentre impregnada de alguna sustancia caliente o cáustica.