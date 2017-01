El Cabildo de Gran Canaria, a través de su consejero de Medio Ambiente, Emergencias y Participación Ciudadana, Juan Manuel Brito, ha planteado la posibilidad de suspender el seguro que debe percibir un bombero en caso de accidente laboral o, incluso, en caso de muerte en la realización de sus funciones, un derecho que viene recogido en el artículo 16 de la normativa que regula las condiciones de trabajo de los bomberos.

El mencionado artículo es el que regula las cantidades a percibir, pero el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, que preside el propio Brito, no ha querido adaptar la licitación de este seguro a las condiciones actuales del mercado y sigue ofertando cantidades irrisorias que las compañías de seguro rechazan por la manifiesta insuficiencia. Esta póliza significa asegurar a la viuda o viudo, en caso de muerte del bombero, una retribución justa por la pérdida en acto de servicio. Además, en el caso de invalidez o incapacidad, permite que se cuente con una cuantía que consiga equilibrar la pérdida del puesto de trabajo.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias y el sindicato CSIF consideran “insólita” esta situación y tildan de “absoluta barbaridad” esta medida, puesto que a raíz de ella todos los bomberos y bomberas se encontrarán en una total indefensión ante las emergencias y las consecuencias de la naturaleza de su trabajo. Los sindicatos denuncian que, una vez más, Juan Manuel Brito, pretende tomar una medida sin el consenso y diálogo con los trabajadores, lo cual es la característica de su gestión al frente de los bomberos. Así, tras haber pasado más de un año y medio desde que se le solicitó un calendario de reuniones para negociar la difícil situación de los bomberos, sigue sin respuesta. Para los trabajadores, si se aprueba esta suspensión, “será la gota que colme el vaso, puesto que el ambiente laboral en el Consorcio de bomberos de Gran Canaria está bastante caldeado por la inexistencia de negociación y todo lo que ello conlleva”.

La Inspección de Trabajo multa al Consorcio

Se da la paradoja que justo cuando más accidentes laborales hay a consecuencia de no contar con medidas de prevención en muchos aspectos y ser una de las denuncias de los delegados de prevención, el Consorcio pretenda suspender la aplicación de esta póliza de seguros. Incluso la situación es tal, que en estos momentos hay varios requerimientos de la Inspección de Trabajo que obligan al consorcio a tomar medidas en aplicación a la ley de prevención y riesgos laborales, dado que ha habido accidentes graves por este hecho, habiendo hasta multas con recargos de las cuantías de la seguridad social en varias ocasiones.

CCOO y CSIF indican que el Consorcio tiene una gran cantidad de requerimientos de la Inspección, como por ejemplo la investigación de accidentes que no se realiza a pesar de estar obligados. Sin esta investigación no se pueden establecer las causas de los accidentes e implantar medidas correctoras. A su vez, hay requerimientos de la inspección por peligros subsanables que no se han solucionado aun, como la presencia de cinturones de seguridad en los camiones, los accesos a los techos de los vehículos con grave riesgo de caída a desnivel, asideros para bajarse del camión, procedimientos de actuación en intervenciones, etc.

“Si ya la situación a la que nos exponemos como bomberos es bastante peligrosa, hacerlo con estas carencias en materia de prevención lo hace aún más grave y la medida de suspensión de la póliza del seguro será el detonante de una situación que se torna en preaviso de huelga si finalmente se cumple, dado que en estos momentos en caso de accidente o muerte de un bombero, hay una total indefensión en todos los sentidos”, afirman los bomberos.