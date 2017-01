Nueva Canarias en La Aldea ha rechazado, la propuesta de Presupuestos para el ejercicio 2017 del Grupo de Gobierno del PSOE en el consistorio aldeano.

Según la formación política, dado que el procedimiento utilizado por el grupo de gobierno del PSOE dista mucho de la intención de llegar a acuerdos en los aspectos estratégicos e importantes de este presupuesto, desde NC en el municipio aldeano se considera que deben formular y expresar su negativa a apoyar unos presupuestos que no saben a qué política responde.

Para NC, La Aldea de San Nicolás es un municipio con un 84% de Espacios Naturales, con un extenso territorio roturado producto de un amplio historial agrícola y ganadero, con valores etnográficos y arqueológicos contrastados, con la lógica aspiración a entrar en el sector servicios con un turismo diferenciado y de calidad. Comercialmente con enormes dificultades para mejorar y ampliar su oferta.

Así, aspiran a entrar en la era de las energías renovables, y creen en unos servicios sociales amplios y que lleguen y atiendan a la población necesitada.

También consideran que los presupuestos son un instrumento de estimulación del empleo, que dinamicen los diferentes sectores económicos del municipio y que la atención a la mujer y a la juventud en su problemática tengan la respuesta en las diferentes partidas presupuestarias.

Para NC, nada de esto lo vemos reflejado en el presupuesto que nos presentan.

Según NC, se parte de un Presupuesto 2017 por un importe de 8.934.568,64 euros.Las dos sociedades mercantiles: La SOCIEDAD DE DEPORTES con 291.500,00 euros y la SASAC con 555.156,80 euros.

El presupuesto consolidado del Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás lo establecen en 9.781.225,44 euros.

Para NC, se refleja la absoluta incapacidad para gestionar los servicios alcantarillado y depuración, abastecimiento de aguas o residuos sólidos urbanos.

Según NC, en el caso de este último y a pesar de que ya finalizó la incertidumbre acerca de las nuevas tasas insulares, no se contempla en el presupuesto ninguna actuación encaminada a una gestión diferente de los residuos en el municipio, con el problema añadido del retraso en la licitación del contrato de recogida domiciliaria.

También se señala que el servicio de abastecimiento de agua municipal parte de un déficit de un 64,24 %. A lo que se añade el agravante de no recoger el mismo presupuesto actuaciones o inversiones para paliar este déficit en las arcas municipales. No se entiende que se mantenga y pretenda ampliar los sistemas de telecontrol y detección de fugas si no lleva aparejado un amplio plan de inversiones tanto en redes de distribución, depósitos o en los propios contadores domiciliarios, se asegura desde NC.

Para NC, el esfuerzo presupuestario que el grupo de gobierno PSOE realiza en políticas de empleo es mínimo o nulo, ya que si no fueran por los programas de empleo de la administración autonómica o estatal, la aportación municipal sería solo testimonial.

Según la formación política, un municipio fundamentalmente agrícola tiene que tener otro tratamiento en el presupuesto municipal. Se deben incorporar partidas que dinamicen o desarrollen políticas que pongan en valor la actividad o la producción local. Si eliminamos el convenio con el Cabildo de Gran Canaria, el sector primario no existiría en el presupuesto.

Para NC, la política que el grupo de gobierno quiere desarrollar para este municipio se tiene que reflejar en el presupuesto. Por tanto, desde Nueva Canarias en La Aldea pueden afirmar que el sector comercial y de PYMES del municipio no preocupa lo más mínimo. Este presupuesto no refleja ningún plan ni actuaciones que demuestren el interés por el sector comercial.

Además, señalan que el presupuesto propuesto carece además de contenido orientado al desarrollo de las políticas de promoción de un turismo diferenciado que se pretende para este municipio y que tanta publicidad le da el grupo de gobierno.

En otro orden de cosas, aprecian que no se destina una cantidad razonable para ayuda a los clubes deportivos, que cada vez son menos y habría que cuidarlos por la importante labor que realizan.

Finalmente, tal como ve Nueva Canarias en La Aldea la propuesta de presupuestos para el ejercicio 2017, mucho se teme que el PSOE vuelva a una gestión del Ayuntamiento que les conduzca de nuevo al desastre de las arcas municipales.