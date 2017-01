EL sindicato co.bas Canarias ha insistido en su denuncia sobre la situación de más de 100.000 opositores del Servicio Canario de Salud, que desde que salió la OPE en 2007, llevan diez años esperando “pacientemente” a que culminen los procesos selectivos, y en este sentido, acusa al Gobierno de Canarias de volver a demostrar su “falta de voluntad política” por no haber nombrado todavía la plaza de Director General de Recursos Humanos, de la que depende la solución de esta “patata caliente”, según explica el portavoz de la sección sindical de Sanidad, José Colomer.

Cierto es que ya se realizó la última convocatoria de dicha OPE, la de la categoría de auxiliar administrativo, pero a día de hoy, junto con esta categoría, muchos procesos selectivos aún no han llegado a su última fase o prácticamente se encuentran en la primera. Categorías en las que hay inmersos miles de opositores que se han examinado, como son: auxiliar de enfermería, enfermero, administrativo, auxiliar administrativo, pinches, médicos de familia ... Todos permanecen aún “a la espera” con una gran incertidumbre sobre su futuro laboral, desconocen si obtendrán plaza o por el contrario estarán en la lista de empleo para ser contratados de forma temporal. Sin olvidar Listas de Empleo de categorías que aún no se han formalizado.

“Es inconcebible que una Oposición generada en el año 2007, todavía en el 2017 no haya finalizado todos sus procesos, no se puede jugar así con el porvenir de la gente, y basta tomar como ejemplo otras oposiciones de Canarias, como las de Educación o Justicia, que están cerradas en uno o dos años, para medir el tamaño de este despropósito”, ha afirmado el portavoz.

Para co.bas Canarias, el Servicio Canario de Salud está dando muestra con ello de no tener mucho “interés político” en dar una estabilidad real y laboral a sus trabajadores. Porque ahora, que se han producido cambios en el Gobierno de Canarias, con modificaciones de altos cargos en varias Consejerías, no se comprende como en el Servicio Canario de la Salud, aún no se ha realizado el nombramiento de un nuevo Director General de Recursos Humanos. “No es el único que falta, pero si es de una importancia vital para la estabilidad del servicio”, ha explicado.

La importancia de este nombramiento, según Colomer, reside en que es la figura principal para la gestión de la OPE del Servicio Canario de la Salud. “Es importantísimo que quién ocupe este cargo, además de tener los conocimientos adecuados en materia de personal estatutario, funcionario y laboral, tenga también verdadero interés porque de una vez por todas finalice esta batalla de años”, ha declarado el portavoz. Y eso pasa, entre otras medidas, por facilitar la tarea a los miembros de los tribunales selectivos, asignándoles una excedencia laboral de su puesto de trabajo, y dedicación exclusiva durante el tiempo necesario para finalizar los procesos selectivos en los que están inmersos.

“Tenemos un nuevo Director del Servicio Canario de la Salud, un nuevo Secretario General del Servicio Canario de la Salud, un nuevo Director General de Recursos Económicos, un nuevo Consejero de Sanidad. Pero es muy importante que para que funcione perfectamente todo el engranaje del Servicio Canario de la Salud, exista una buena base humana de personal estable, y ello no podrá suceder hasta que no se finalice con la incertidumbre laboral derivada de una OPE del 2007 inacabada, y no podrá ser si se demora más el nombramiento de un Director General de Recursos Humanos que coja las riendas, que sepa gestionar y llevar a buen puerto la finalización de todos los procesos selectivos, de una forma eficaz y diligente” ha sentenciado.