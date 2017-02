El Grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria ha calificado de “sospechosamente raro y heterodoxo” el pliego de condiciones diseñado por el gobierno Tripartito (Podemos-PSOE-NC) que preside Antonio Morales para la adjudicación de la redacción del proyecto y la dirección facultativa del centro de producción audiovisual que está previsto construir junto a Infecar.

“No queremos pensar que se haya podido fabricar un pliego de condiciones con cláusulas a la medida como ha venido sucediendo con los nombramientos de los directores generales, cuyo nombre ya se conocía incluso antes de convocarse el correspondiente concurso público”, señala Felipe Afonso El Jaber, portavoz del Grupo Popular.

Cabe recordar que una de las cláusulas del concurso público convocado por la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC) exigía que tanto el arquitecto como el ingeniero del equipo técnico tuvieran que acreditar un mínimo de diez años de experiencia profesional y la redacción de proyectos de ejecución de dos obras de producción audiovisual y/o construcciones similares de presupuesto de ejecución material mínimo de 4 millones de euros cada una en los últimos diez años.

En su opinión, “esta cláusula de solvencia técnica vulneraba de forma clara los principios de libre concurrencia, de no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, pero el Tripartito de Morales no paralizó el concurso por iniciativa propia, sino que se vio obligado a ello cuando uno de los aspirantes presentó un recurso al entender que la citada cláusula no se ajustaba a derecho”.

Para disipar cualquier duda, el Grupo Popular ha vuelto a exigir al presidente Antonio Morales una “explicación más convincente” en relación a este ‘error’ -detectado un día antes de que expirara el plazo de presentación de ofertas-, cuya subsanación retrasará varios meses la redacción de los proyectos.