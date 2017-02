El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Obras Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez, visitó este viernes el municipio grancanario de Arucas, donde pudo mantener un encuentro de trabajo con el alcalde, Juan Jesús Facundo Suárez, visitar varias zonas donde su departamento tiene planificada la ejecución de nuevas infraestructuras y firmar en el Libro de Honor de la localidad.

Pablo Rodríguez anunció que, "me he comprometido con el alcalde a dar solución a la problemática que me ha trasladado, y que ya conocía, en relación a los importantes problemas de conectividad peatonal que existe en los barrios de Lomo Grande y Cardones", y añadió que "para ello desde la Consejería invertiremos en los próximos dos años 1,3 millones de euros que servirán para iniciar el proceso de licitación y las obras del proyecto complementario a la nueva autovía que conecta la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria y la Autovía GC-2, Tamaraceite- Tenoya- Arucas-Costa".

El vicepresidente informó que este proyecto, que cuenta con un presupuesto total de 1.347.124,90 euros, consistirá en la instalación de dos pasarelas peatonales, una de ellas en el barrio de Lomo Grande y otra en el de Cardones. "Estas infraestructuras se habilitarán para permitir mayor permeabilidad peatonal de las zonas en condiciones de seguridad y accesibilidad y una mejor comunicación" subrayó.

Proyecto de obra complementaria a la nueva autovía que conecta la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria y la Autovía GC-2. Tamaraceite- Tenoya- Arucas- Costa

El proyecto tiene un presupuesto total de 1.347.124,90 euros y consiste en la construcción de dos pasarelas, una en el barrio de Cardones y otra en Lomo Grande.

Pasarela peatonal en el barrio de Cardones

La estructura estará ubicada a la altura de la Avenida Pedro Morales Déniz, reponiendo el tránsito peatonal que la circunvalación ha cortado. La misma tendrá un ancho útil de 2,50 metros y tendrá tres zonas diferenciadas. Por un lado, una rampa en el margen derecho de subida y bajada, un tramo central que abarca todo el tronco y por último, dos rampas en el margen izquierdo de subida y bajada.

Pasarela peatonal de Lomo Grande

La pasarela estará ubicada en el camino de Lomo Grande, discurriendo la circunvalación a una cota muy inferior, ya que atraviesa esa zona en desmonte. Tendrá un ancho útil de 2,50 metros. El principal elemento es la estructura que supera transversalmente la carretera y estará sustentada por dos estribos y una pila central. El tablero está compuesto por una celosía metálica de elementos tubulares. Se completa con la colocación de una losa de hormigón el cual transmite las cargas a la estructura metálica y además genera un amortiguamiento en el conjunto ante acciones dinámicas. En planta la estructura es totalmente recta y en alzado está encajada en una rampa de pendiente constante del 5.9%.