Diez días después de confirmarse la expulsión de Podemos del vicepresidente y consejero de Medio Ambiente, Emergencias y Participación Ciudadana, Juan Manuel Brito, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, sigue mareando la perdiz, amparando a un tránsfuga dentro del gobierno Tripartito (PSOE-Podemos-NC) y dilatando de forma irresponsable la grave crisis política que atenaza a la Institución insular.

Ante tal escenario, el portavoz del Grupo Popular, Felipe Afonso El Jaber, ha vuelto a exigir a Morales que “cumpla la ley y ponga fin de una vez por todas a la crisis política que vive el Cabildo, y eso pasa indefectiblemente por no amparar ni un día más un gobierno ilegal integrado por un tránsfuga que hace ya tiempo tendría que haber sido destituido y relegado a los No Adscritos”.

El portavoz popular acusa a Morales, “que se encuentra asediado por las guerras internas en el seno del Triparito”, de “desviar la atención apelando a un informe jurídico cuando a estas alturas del partido todo el mundo sabe que se trata, exclusivamente, de un asunto moral y de voluntad política”.

“El Cabildo de Gran Canaria no puede estar ni un minuto más a expensas de si Morales quiere mantener a un tránsfuga en su gobierno o si, por el contrario, prefiere gobernar con los otros consejeros de la formación morada”, advierte Felipe Afonso El Jaber, quien ha vuelto a hacer un llamamiento a las direcciones regionales de NC y PSOE “para que obliguen a Morales a acabar con la cacicada que supone avalar el transfuguismo dentro de las instituciones públicas”.

Nuevo intento de enchufismo del PSOE

Mientras tanto, el PSOE, el otro socio de Morales en el Tripartito, ha querido aprovechar el ruido mediático en torno al caso Brito para intentar enchufar como directora del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) a la que fuera alcaldesa socialista de Artenara y diputada regional, Guacimara Medina, quien también ocupara el puesto número 3 por la provincia de Las Palmas en la lista conjunta presentada por PSOE y NC a las elecciones generales del pasado 20 de diciembre, quedándose finalmente fuera de la Cámara Baja y, por tanto, sin cargo público.

“Aunque el Consejo de Gobierno insular decidió a última hora dejar sobre la mesa la designación de Guacimara Medina, el presidente Morales debería explicar de forma urgente qué procedimiento administrativo se ha seguido para este nombramiento y cuáles son los méritos que reunía la candidata, más allá de su filiación política, para desempeñar un cargo de marcado perfil técnico que requiere de conocimientos específicos en materia de política social”, señala el portavoz popular.

No obstante, a Felipe Afonso El Jaber no le ha sorprendido este nuevo intento de enchufismo en el Tripartito, pues el presidente Morales ha avalado la contratación de 18 directores generales “mediante procesos de selección absolutamente viciados y teledirigidos, pese a que se trata de una figura de naturaleza administrativa y no política”.

El Grupo Popular recuerda que este mismo fraude de ley ya se dio con la designación de otros dirigentes del PSOE, NC y Podemos que se quedaron sin cargo público como, por ejemplo, Conchi Narváez (directora general de Infraestructuras), Juan de Dios Ramos (director-gerente de la Fundación Canaria para el Fomento del Transporte Especial Adaptado); José Francisco Duque (director general de Obras Públicas); Margarita González Cubas (directora general de Recursos Humanos); Juan Manuel Gabella (director general de Industria y Comercio); o Manuel Amador Jiménez (director general de Medio Ambiente).