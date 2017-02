Hoy 14 de febrero se celebra la concentración en el Parque San Telmo por La Licitación de la segunda fase de la carretera La Aldea - Agaete .

La Plataforma de afectados por el cierre de la GC-200 ha sido creada hace unos meses para defendernos de los actos de las distintas administraciones públicas que, al parecer, no consideran, o no han valorado en su justo alcance, los múltiples daños que causan al municipio con el retraso en las obras de la GC-200 y con el cierre del tramo La Aldea-El Risco tras los últimos desprendimiento en El Andén Verde. Esta plataforma ha decidido, por supuesto, apoyar la concentración que se celebra en la Ciudad pero realizamos una concentración paralela en el municipio para que se oiga también la voz de quienes, por diferentes razones, no hayan podido trasladarse a La Palmas.

Las actuaciones y decisiones de las distintas administraciones implicadas en el caso de la carretera deja sin acceso a servicios básicos, a los 8000 habitantes de La Aldea y causa un perjuicio enorme a una situación económica ya de por sí catastrófica . Este municipio no es ni la sombra de lo que fue. Si ya se veía afectado por la decadencia de la agricultura, por el aislamiento que hemos sufrido históricamente y por la crisis general que asola el país, ahora, el cierre de nuestras comunicaciones con La Comarca Norte termina por hundir nuestra economía y nuestra moral.

Hemos visto los progresos en comunicaciones de otros municipios dentro y fuera de esta Isla, incluso en municipios con menos habitantes. Sin embargo, estamos hoy concentrados aquí para denunciar que aún no se haya terminado ni siquiera la primera fase de la carretera que tantos años llevamos pidiendo. ¿Acaso se han tenido que manifestar otros municipios para lograr vías menos peligrosas y más rápidas? ¿No ha habido muestras, más que suficientes, de la peligrosidad de nuestras carreteras por cualquiera de la tres salidas que tiene el municipio? ¿Cuál es la razón, entonces, de que nuestra carretera esté aún en estas condiciones? ¿Un pueblo que no sabe luchar por sus derechos? ¿Políticos que no nos representan debidamente? ¿Administraciones que utilizan nuestras vidas y nuestro futuro como piezas en el tablero político, en el que se mueven constantemente, como si de un juego se tratara? Seguramente haya un poco de todo; pero, la clave está , sin lugar a dudas , en saber que una carretera digna y segura para La Aldea no es ningún capricho , ni un regalo que nos hacen los políticos ; es un derecho nuestro y un deber de ellos, de todas las administraciones implicadas: Ayuntamiento, Cabildo, Gobierno de Canarias y Gobierno Central.

Y nosotros como pueblo tenemos que ser capaces de dejar de lado nuestras diferencias y unirnos en esta lucha para decirles a todos que ya está bien, que estamos cansados de este sacrificio y que no vamos a parar hasta que La Aldea sea tratada con el respeto que merece. Porque tomar decisiones tan importantes como cerrar la carretera, sin consultarnos, es ante todo una falta de respeto. ¿Por qué no limpiar los escombros y que cada cual decida si pasa por esta carretera o por la del Sur bajo su cuenta y riesgo? Podríamos citar un sinfín de situaciones dramáticas provocadas por el cierre de nuestra carretera pero sólo citaremos algunas: -Pérdidas económicas que van del 15 al 70%, según el sector afectado -Los gastos en transporte se han duplicado ( gasolina, guaguas, taxis...) - La población más desfavorecida económicamente, así como la más vulnerable por edad o condiciones físicas, ha visto lesionados sus derechos de acceso a la sanidad por el coste que supone trasladarse desde La Aldea hasta Las Palmas o Gáldar por el Sur.

E incluso, es posible que, una vez allí, se encuentren con que el médico no acuda a consulta y que nadie haya tenido en cuenta nuestro problema. -Desplazarse a Gáldar, desde La Aldea, supone 3 guaguas de ida, 3 de vuelta, 32 € sólo en transporte y todo el día en el trayecto. En taxi, puede llegar a los 200 €. -Muchos usuarios han dejado de asistir a citas concertadas con los especialistas en Gáldar , desde hace meses , por la distancia y el esfuerzo que suponen, por la falta de transporte público adecuado o por el coste económico. -La ambulancia de Transporte urgente tarda alrededor de una hora más en llevar a un paciente al hospital y regresar al municipio, eso si no la desvían a otros servicios, como suele ocurrir. -Los hospitales quedan mucho más lejos y no hay servicio directo de guaguas. -No todos los trámites relacionados con la oficina de empleo de Gáldar se pueden solucionar en Maspalomas, aunque se ha difundido que era posible. -Existe un serio problema de sincronización de los horarios de guaguas con los establecidos por las distintas instituciones y los frecuentes retrasos que pueden llevar a una persona a verse abandonada en algún tramo del trayecto. _Respecto a la conexión por el Sur de la isla, no se ha tenido en cuenta que nuestra población es mayoritariamente rural, poco acostumbrada a conducir en autopista, con vehículos de licencia municipal y en su mayoría desconocedora de esa zona. -Hay un sobrecoste tanto económico como en esfuerzo y rendimiento para estudiantes que se desplazan fuera del municipio una o varias veces a la semana - Se ven afectadas Las competiciones deportivas y culturales, así como las salidas extraescolares. -Profesionales que entran y salen del pueblo y ocupan el doble de tiempo en carretera sienten cómo el agotamiento va haciendo mella y ocasiona, en ocasiones, bajas laborales. -Se debilita la iniciativa personal y el espíritu emprendedor por la inesperada complicación de las comunicaciones, incluida la que presta el muelle de Agaete.

Nos han ofrecido la alternativa de pasar por el túnel, aún en obras, con unos horarios que no resuelven el problema a la mayoría de la población y a quien se lo resuelve lo hace a medias. Para colmo hemos visto como esa oferta se ha ido reduciendo poco a poco: se puede salir muy temprano por la mañana pero se debe regresar por el Sur. Sólo los viernes permiten el regreso también por el túnel. Si antes era insuficiente, ahora, mejor ni hablar. Por todo lo aquí expuesto y por muchas otras circunstancias, imposibles de comentar ahora, esta Plataforma plantea los siguientes objetivos que ya han sido presentados en el Cabildo insular de Gran Canaria y que seguiremos defendiendo donde corresponda:

• RECLAMAR LA APERTURA INMEDIATA DE LA GC-200 MIENTRAS LA NUEVA VÍA NO ESTÉ EN FUNCIONAMIENTO COMPLETO. • EXIGIR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL A LA ADMINISTRACIÓN POR LAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS QUE HA OCASIONADO LA DECISIÓN DE CERRAR LA GC-200 SIN ALTERNATIVA DE COMUNICACIÓN CON EL NORTE DE LA ISLA.

• AGILIZAR LA TERMINACIÓN DE LA NUEVA CARRETERA, A LA VEZ QUE SE DEPURAN LAS RESPONSABILIDADES POR EL RETRASO DE LA MISMA. • COMIENZO INMEDIATO DE LA II FASE, EL RISCO-AGAETE, DADO EL PELIGRO DEL TRAMO EL RISCOFANEQUE, Y QUE CON TOTAL SEGURIDAD VOLVERÁ A DEJARNOS AISLADOS.

Desgraciadamente tenemos carretera para rato. Decidamos como pueblo lo que queremos para nuestro desarrollo y no permitamos más retrasos ni más engaños. Si luchamos unidos no nos podrán seguir ignorando.

POR UNA CARRETERA SEGURA PARA LA ALDEA YA. POR JUSTICIA Y POR DERECHO