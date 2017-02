El Ayuntamiento de Agaete dota al grupo de Protección Civil con el material necesario para actuar de forma inmediata y “salvar vidas” subrayó el responsable de Seguridad y alcalde de la Villa, Juan Ramón Martín.

El Samaritan PAD es uno de los desfibriladores más avanzados del mercado, el único capaz de realizar una ayuda inteligente a la Reanimación Cardio Pulmonar (RCP), y por tanto, aumentar las opciones de supervivencia de la persona. Los Samaritan PAD tienen un funcionamiento totalmente seguro: analizan el corazón del paciente y deciden si debe desfibrilarse o no.

No es posible desfibrilar si el paciente no lo necesita, lo que unido a su gran sencillez de uso hace que cualquier persona no especialista pueda utilizar un Samaritan PAD con total tranquilidad.

Cuando sucede una parada cardíaca no hay tiempo que perder puesto que la posibilidad de supervivencia de la persona se reduce entre un 7 y un 10 por ciento por cada minuto que pase. Por lo que, si una ambulancia tardara más de 5 minutos es muy recomendable que disponga de un equipo de última generación, como los Samaritan PAD, que pueda desfibrilar y ayudar a recuperar a la persona.