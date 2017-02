La Plataforma de Afectados por la GC-200 hace una valoración positiva tanto de la movilización llevada a cabo el pasado 14 de febrero en el parque San Telmo, para solicitar la licitación de la segunda fase de la carretera La Aldea –Agaete, como la convocada paralelamente en La Aldea por la Plataforma para que se escuchara la voz de quienes no podían acercarse a la capital. Entendemos que la licitación de la segunda fase debe ser exigida en todo momento pero no puede anteponerse a otra reivindicación de mayor urgencia que es la finalización de los túneles que unen La Aldea con El Risco. Hasta ahora se siguen dando fechas de finalización que no se cumplen y la alternativa del convoy, que desde el principio fue insuficiente , se ha ido recortando poco a poco, hasta este viernes en que, definitivamente, se ha cerrado hasta nueva orden.

Esta plataforma sigue planteando la reapertura de la GC-200 a su paso por El Andén Verde hasta que se acabe completamente esta primera fase porque la situación se vuelve cada vez más insostenible. Es un enorme sacrificio el que se le está imponiendo al Municipio y no es justo que esta decisión quede en manos de los políticos sin tener en cuenta la opinión mayoritaria de la población que es quien sufre diariamente este calvario.

Consideramos insuficiente y poco representativa la línea de actuación llevada a cabo por el alcalde del municipio, Tomás Pérez, más centrada en hacer política de despacho que en informar y consultar a su pueblo.

La Plataforma pidió cita al Gobierno de Canarias, a la Delegación de Gobierno y al Cabildo Insular desde el 14 de diciembre de 2016 pero sólo ha recibido respuesta del Cabildo, con quien se ha reunido el 9 de enero de 2017. En esta reunión con la institución insular se llegó al compromiso de un segundo encuentro para finales de febrero y a hacernos llegar los informes técnicos en los que se basaron para decretar el cierre de la GC-200 La Aldea-El Risco, pero hasta ahora no ha habido respuesta, ni se han recibido los informes técnicos.

Todas estas instituciones estaban el día 14 en el Parque San Telmo “apoyando” las reivindicaciones del pueblo aldeano en su justa lucha por unas comunicaciones dignas que acaben con el aislamiento que ha condicionado históricamente su desarrollo económico, social y cultural. ¿Realmente les importa el sufrimiento de este pueblo o lo que verdaderamente les importa es la propaganda política?

Queda claro que el pueblo y sus necesidades van por un lado y los políticos van por otro. Cada vez más lejos unos de otros.