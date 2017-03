Los populares acusan al Alcalde de Gáldar de estar “muy a gusto” en el enfrentamiento permanente “aunque esta actitud vaya en contra de los intereses del municipio.

El portavoz y presidente de los populares pide a Sosa que cumpla “con sus obligaciones” y ponga en marcha las actuaciones necesarias para llevar a cabo la rehabilitación de las viviendas sociales de La Montaña de Gáldar y deje de “amenazar” con enviar una carta a todos los vecinos para “contar mentiras tra la raa”.

Según el PP, Teodoro sin llevar en el orden del día la problemática de la rehabilitación de las viviendas sociales en La Montaña, “atacó” duramente y “vilmente” al portavoz del Grupo Municipal Popular, José Luis González por recabar cientos de firmas en favor de la reparación de las viviendas, cuya mejora lleva paralizada por el Grupo de Gobierno Nacionalista durante la última década.

El PP desea que Sosa (BNR-NC) dedique menos tiempo a poner en duda el trabajo que realiza los componentes de la oposición y comience de una vez por todas a liderar los grandes retos que tiene por delante la Ciudad de Gáldar, entre ellos, mejorar las ratios de empleo, embellecer los barrios, incrementar la seguridad ciudadana, desarrollar la costa, publicitar correctamente las medianías, gestionar los servicios públicos básicos y terminar con el colapso de tráfico en el Casco galdense, aunque parece que lo único que interesa al regidor municipal es “estar en fiestas” todo el año.

Añade el PP, que Teodoro “no tiene otro norte que el de la “crispación”, es una estrategia predeterminada contra todo aquel que no le ríe las gracias después de diez años “socavando” la prosperidad del municipio.

Cada vez que Sosa “abre la boca” no es para ejercer de presidente de los galdenses, sino como “contrincante de los partidos que no constituyen el Grupo de Gobierno, en su afán de apoderarse de la verdad absoluta y de un liderazgo unido al cargo y no a su forma de ser, se señala desde el PP.