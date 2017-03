La totalidad de sindicatos presentes en el sector de ambulancias de Canarias anunciaron este martes de forma unánime la inminencia de un importante conflicto en el sector si no se revierten los recortes salariales que vienen sufriendo los trabajadores desde el año 2015, recortes que han provocado la precarización de un servicio público tan esencial para la ciudadanía como es el transporte de enfermos y accidentados.

El convenio colectivo se viene negociando desde el mes de noviembre de 2016 para anticiparse al vencimiento de los concursos de prestación del servicio inicialmente previstos para finales de este mes de marzo. Antes de que se realice la nueva convocatoria, los sindicatos quieren revisar con la patronal las condiciones salariales y laborales del sector de tal forma que se pueda garantizar el trabajo digno en aquellas empresas que ganen las distintas adjudicaciones. Los recientes cambios en la Consejería de Sanidad del Gobierno canario han aconsejado prorrogar los concursos en vigor para preparar los nuevos pliegos, lo cual da algo más de tiempo a las partes para llevar a cabo las negociaciones.

El pasado 2 de marzo se celebró la última reunión entre los sindicatos FSC-CCOO, UGT, USO, Cobas, ASITCA, Intersindical Canaria y las patronales ARCEA y ACEA, alcanzándose el acuerdo unánime de los sindicatos de exigir a las patronales que se reúnan con Gestión Sanitaria de Canarias para que esta aclare los términos de la prórroga del concurso e informe del contenido de los nuevos pliegos, de tal forma que las patronales puedan hacer una oferta sobre las revisiones salariales.

A este respecto, los sindicatos han defendido que no habrá acuerdo si no se revierten los recortes salariales que los trabajadores vienen padeciendo desde septiembre de 2014 y cuya expiración tiene lugar el próximo 31 de marzo. Los representantes de los trabajadores informaron a las patronales que los costes de la prestación del servicio de ambulancias no pueden seguir recayendo, como hasta ahora, sobre las economías familiares de los empleados.

Asimismo, los sindicatos denunciaron a las patronales y a Gestión Sanitaria de Canarias la actitud coactiva de la empresa TASISA, que gestiona el servicio en El Hierro, La Gomera, Lanzarote, Fuerteventura, y el transporte programado de enfermos y soporte vital básico en el área metropolitana de Tenerife. Esta empresa, lejos de atender los compromisos asumidos en la mesa de negociación, ha convocado a los delegados sindicales para renovar los recortes salariales en vigor, “lo cual no va a ser tolerado de ninguna manera”, según anuncian los sindicatos. Los representantes de los trabajadores no descartan que, de mantenerse esta actitud coactiva por parte de TASISA, queden rotas las negociaciones y se opte por la vía de un conflicto que va a estar respaldado por la totalidad de los sindicatos del sector.