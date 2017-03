El PP indica que Agaete necesitaba un Parque Canino, y que eso es cierto. Era uno de los pocos municipios de la isla que no lo tenía y debía igualarse a ellos y al gran número de barrios de la capital grancanaria que llevaban años disfrutándolos.

Por ello y porque era una demanda de muchos propietarios de mascotas que tenían que conformarse con pasear a sus animales por el barranco o por los solares del pueblo.

El Partido Popular era consciente de ello y por eso votó a favor del proyecto hace meses en el Pleno Ordinario correspondiente, aparte de ser una de las ideas a ejecutar en el pasado proceso electoral.

El pasado sábado tuvo lugar la inauguración del citado Parque Canino pero lo que encontraron, no es lo que Agaete se merece, según el PP

Así indica que es un recinto hecho deprisa y corriendo, seguramente porque el Grupo de Gobierno en minoría necesita mucho marketing para tapar las vergüenzas tras la ruptura del pacto municipal.

Según el PP, los que son usuarios de este tipo de espacios, han apreciado las notables carencias del de este pueblo. No se ha instalado una toma de agua para dar de beber a los animales. Se han colocado, sin sentido ninguno, viejos troncos y recortes de palmera en estado de descomposición que no encajan de ninguna forma en el entorno del parque, a modo de imitar un circuito de entrenamiento canino, en vez de instalar uno en condiciones como todos los demás parques. No hay bancos ni espacios para que los propietarios se sientan mientras sus perros juegan, y no hablemos de sombra o cobijo, porque tampoco lo hay. Será mejor que lleven una gorra. Estas son algunas de las deificiencias detectadas por el PP.

También se señala que unicamente hay una papelera en todo el vasto recinto y no hay dispensadores de papel para la recogida de excrementos.

En general, según el PP da la impresión de ser un parque canino mal hecho, a las prisas, sin tener en cuenta al ciudadano sino a las ganas de inaugurar algo, lo que sea y como sea. Y eso, Agaete...sus ciudadanos y sus mascotas, no es lo que se merecen se manifiesta desde esta formación política.

Seguramente dirán que todo lo que se antoja necesario y no está instalado, se pondrá en un futuro cercano, pero entonces...qué necesidad había de abrirlo ya para tener que volver a cerrarlo? Se preguntan desde el PP en la villa marinera.

Lo único cierto es, que muchos vecinos se han puesto de malas pulgas, y nunca mejor dicho., se asegura desde el PP