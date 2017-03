El Secretario General de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, aprovechó la convocatoria de la última reunión de la Comisión Ejecutiva Nacional (CEN) de CC-PNC antes de que tenga lugar en dos semanas el VI Congreso Nacional de la formación nacionalista, de la que saldrá la nueva estructura de la Organización política para los próximos años, para agradecer a todos los compañeros “la oportunidad que le han dado de trabajar para el partido. Una labor que ha sido dura, pero a la vez satisfactoria”, señaló.

A la espera de que entre el lunes y el miércoles de la próxima semana se conozca el candidato de consenso que deberá formar a partir de ese momento su equipo de trabajo y conseguir los avales antes de que se cumpla el plazo del 24 de marzo, a las 10:00 horas, para la presentación de candidaturas, Barragán anunció durante la comparecencia posterior a la celebración de la CEN, que “no estamos en una confrontación de ideas de cómo sacar adelante el proyecto. Esto es positivo y va a facilitar la idea de que haya una sola candidatura, que muy probablemente gozará de un amplio consenso dentro de la Organización”.

Para el actual Secretario General de CC, una vez que el candidato anuncie que quiere asumir esa responsabilidad, “empezará a trabajar para conseguir los avales, y que en su lista al Congreso esté representado el equipo que lo acompañará y que necesitamos para liderar el proyecto de la Organización. Hablamos de equipo porque no es labor de una sola persona. Los liderazgos son importantes, pero entendemos que el trabajo en equipo es fundamental”. La concepción política que defiende CC de lo que debe ser Canarias “incluye a todas las islas como una clave importante para hacer política. No puede haber una Organización Nacional sin que esté bien estructurada en las Islas. Por eso vamos a mejorar el concepto de equipo”, ha aclarado Barragán.

El Secretario General de Coalición Canaria manifestó su preferencia sobre un posible relevo al frente de la Organización Nacional. “Ojalá que pudiera haber una persona distinta al frente de la secretaría general. El problema es que mi candidato dijo que no”, en referencia a Narvay Quintero, actual consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias. “Era la apuesta de muchos dentro del partido. Conoce perfectamente la Organización y tiene una amplia experiencia institucional en el Senado y ahora en el Gobierno de Canarias, además de ser conocido en las Islas. Tenía todas las cartas para haber sido secretario general; otra cosa es que él crea que ahora no es su momento para dar el paso”, advirtió.

La última reunión de la Comisión Ejecutiva Nacional de CC celebrada en Gran Canaria sirvió principalmente para que los participantes definieran los detalles de la preparación del VI Congreso Nacional de CC, que comenzará el 25 de marzo. Destacó sin duda “el arduo trabajo que tienen los ponentes a partir de ahora para concretar las algo más de 600 enmiendas presentadas”, aseguró Barragán, para quien el objetivo fundamental del Congreso “es cumplir el acuerdo que conseguimos en la Conferencia Canarias 20. Ahí se marcaron una serie de líneas hacia las que debemos ir y evolucionar como partido. Por tanto, que ese fuera también el objetivo a la hora de defender o rechazar las enmiendas que se han propuesto”.

Este próximo Congreso Nacional dibuja además en el horizonte un claro propósito de toda la Organización de “volver a conectar con la sociedad”, explica José Miguel Barragán. “Hemos perdido votantes; hemos perdido las confianza de algunos electores en el proyecto de CC y, por tanto, tenemos que ser autocríticos”, reconoce el secretario general de la formación nacionalista, para quien no cabe otra que “reconocer esa debilidad y ponerse manos a la obra. No lamentarnos; no lamernos las heridas, sino trabajar para recuperar ese protagonismo que tiene CC como partido que ocupa la centralidad en la política canaria. Un partido que es capaz de llegar a pactos con todas las fuerzas políticas en pro de conseguir acuerdos estables de gobierno o en políticas concretas que se manifiestan en el Parlamento de Canarias. Ese es el objetivo”.

Desde el punto de vista del Partido, la formación nacionalista ha reflexionado acerca de la necesidad de poder contar con una Organización “más fuerte en lo Nacional y mejor articulada en lo insular y local, para que no ocurran algunas de las cosas que nos han sucedido en ese ámbito”, matiza Barragán. “La idea es que salga de este VI Congreso una CC renovada, que afronta con autocrítica sus errores, pero que quiere seguir trabajando en pro de la ciudadanía de Canarias”.

Negociaciones con otras fuerza políticas. El Secretario General de Coalición Canaria tiene muy claro que Coalición Canaria seguirá trabajando a favor de la “unidad del nacionalismo canario y eso se pondrá de manifiesto en el marco del VI Congreso Nacional”. El Hecho de que Nueva Canarias haya variado su discurso respecto a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado que defiende el Partido Popular, y que están pendientes de aprobación “le parece una actitud sensata. NC votó en contra de la investidura de Rajoy, pero que estén dispuestos a dialogar dependiendo de cuáles sean los intereses generales de Canarias en la negociación me parece positivo. No se puede uno oponer a lo que desconoce. Si efectivamente en las negociaciones que pueda mantener Pedro Quevedo con el PP o con el ministerio de Hacienda ve que las cuentas para Canarias pueden ser satisfactorias, serán bienvenidos a la posibilidad de que se sumen. Nosotros estamos trabajando para que sean satisfactorias”.

Coalición Canaria y el Partido Popular tienen una agenda. Esa es la razón por la que según el Secretario General de Coalición Canaria “hablamos habitualmente con el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados sobre los temas que afectan a Canarias. No es que estemos esperando una llamada. Normalmente hablamos con el PP en el Congreso de los diputados de todos los temas que tienen que ver con Canarias”. “En cualquier caso” -apunta Barragán-, “la unidad nacionalista no tiene nada que ver con la coyuntura actual de diálogo de Nueva Canarias con el Partido Popular. Nosotros ya hemos ido con NC. La experiencia la tuvimos en el Congreso de los Diputados y para nosotros fue satisfactoria. Estamos esperando que Román Rodríguez, al que tanto le gusta evaluar las cosas, nos de su valoración de qué funcionó mal en el Congreso en este tiempo. Pero desde CC seguimos abiertos a la posibilidad de la unidad del nacionalismo sin líneas rojas. Es decir, que en lo que nos podamos poner de acuerdo, ya sea para un tema puntual un día en un ayuntamiento, un cabildo, en el Parlamento de Canarias o en el Congreso de los Diputados, o como organizaciones políticas, porque coincidimos en programas electorales o en una acción política conjunta, nosotros no pondremos líneas rojas. Con Unidos por Gran Canaria es otra cosa”, concluye José Miguel Barragán.