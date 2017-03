Una vez más nos encontramos ante una situación de pago de cantidades muy importantes para este Ayuntamiento, debido a una planificación del territorio municipal, donde no se han medido las consecuencias económicas, y volvemos a hipotecar las arcas municipales, condicionando las actuaciones de este grupo de gobierno y la de los venideros. Pagando, en unos casos por terrenos en laderas y barrancos, unas cantidades, que si bien responden a las tasaciones realizadas, también responden a la adquisición de unos espacios de espaldas a la situación financiera del esta Corporación, que con una deuda actual reconocida que supera los 10 millones de euros, se van a seguir añadiendo ceros con decisiones como las que hoy nos ocupan. Si bien, no es menos cierto, que dichas decisiones se tomaron hace algunos años, con otros grupos de gobierno y en otras legislaturas, también es cierto que quienes hoy traen estas propuestas son los herederos, cuando no los responsables, de haber apoyado dichas decisiones y tener hoy que decidir sobre el pago de alrededor de un millón de euros por expropiaciones.

De aquellos barros hoy tenemos estos lodos, que siguen hipotecando las arcas municipales.

No queremos sentirnos responsables de seguir hipotecando las cuentas públicas presentes y futuras, y seguir aumentando una deuda, a causa de no preveer y de tomar decisiones al margen de la realidad financiera de la Corporación.

Una buena gestión económica, que aplicamos y recomendamos los que carecemos de conocimientos financieros, es que "no debemos echarnos a la boca lo que no podemos revolver" y, tanto en este caso como en otros que ya estamos pagando, o bien desconocían la dimensión de la boca, o durante años no ha importado que la comida siga cayendo por fuera y, con dinero de todos, sigamos afrontando situaciones que tenían que haberse previsto.

Por último, consideramos que la responsabilidad para apoyar el pago de estas cantidades por expropiaciones las deben asumir los que en su día tomaron dichas decisiones, y no aquellos a los que nos vienen los resultados sin haber participado en el planteamiento del problema.

El concejal y portavoz municipal del Partido Socialista votó en contra.