El PP en Guía informa de que el grupo de Juntos por Guía ha aprobado en la sesión plenaria celebrada este miércoles, la adquisición de más suelo urbano para espacios libres; terrenos para uso dotacional, ubicados en el Casco Histórico y otro en la zona de San Sebastián.

Aunque la adquisición de terrenos públicos sea algo positivo para un municipio, en este caso, según el PP no lo es. Así indica que estas nuevas adquisiciones, que costarán al Consistorio 962.323,25 euros, ponen en riesgo los escasos fondos que posé el Ayuntamiento. Recuerdan que hace unas semanas, una sentencia judicial condenaba al Consistorio a pagar casi 1,8 millones de euros al propietario de unos terrenos que fueron expropiados con fines dotacionales. Una sentencia, que todavía no cuenta con un sistema de financiación para poder acometer tal cantidad,aunque realmente lo inaudito es que diez años después de la citada expropiación, no se ha materializado ningún proyecto de los propuestos

Según el PP, la deuda actual municipal asciende a la escandalosa cifra de casi 11 millones de euros. Si, ya, la maltrecha situación económica, se percibe a diario con servicios deficitarios, instalaciones obsoletas y ausencia de actividades festivas, entre otros, los populares guienses consideran que, “si esta espiral de desavenencias continúa, la economía municipal se verá en peligro” se señala desde el PP.

Los populares, trasladan su alarmante preocupación ante la falta de sensatez que está presentado el grupo que ostenta la mayoría, asumiendo compromisos de pagos que no sabe si podrá cumplir, entre otros motivos, porque las arcas municipales no se encuentran en su mejor momento. “Estas operaciones no hacen más que incrementar la enorme deuda con la que ya contábamos”, planteaba Antonio Vera durante la sesión plenaria.

Y si de inmuebles se trata, la reciente adquisición de " La Bodeguita de Santiago" un proyecto ubicado dentro del plan de desarrollo turístico que pretende acoger el centro municipal de interpretación, la venta de artesanía e información turística, sigue presentando la misma irresponsabilidad del grupo de gobierno, según el PP. Un espacio que presenta un informe técnico negativo, criticado por la idoneidad de la propiedad para tal fin, además, de que no cuenta con el informe preceptivo de la Intervención General, necesario para poderse someter a la consideración del Pleno. se señala desde el PP.

Desde el PP se señala como olvidarse de la gran obra, el Mercado Agrícola, que pretendía albergar la cosecha y actividad de agricultores y artesanos de la zona que nunca ha visto la luz. Otra de las tantas obras inacabadas que no han llegado a puerto por falta de liquidez. Un suma y sigue que parece no tener fin, según el PP.