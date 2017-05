El Ayuntamiento de Teror aprobó en Pleno la modificación de las obras que se ejecutarán a través del Plan de Cooperación con los Ayuntamientos 2017, donde se han incluido el asfaltado y rehabilitación de varias vías del municipio. El plan contará con un presupuesto total de 342.688,75 €, con los que se ejecutará en los próximos meses el refuerzo de firme de las calles San Juan Bosco, Domingo Navarro del Castillo, Obispo Frías, José Peña Rivero, Plaza Puente del Pino y Alcalde Isaac Domínguez. Se urbanizará además la calle El Peral (Los Llanos); se rehabilitará el Camino El Lomo y se ejecutará el alcantarillado Puente El Molino-Camino La Fuente.

Según explicó el concejal de Infraestructuras, Juan Gregorio Trujillo, los proyectos aprobados el pasado 14 de julio del 2016 para el Plan de Cooperación con los Ayuntamientos (Plaza y parque infantil en Arbejales, Alcantarillado Puente la Molineta-El Álamo y Rehabilitación Albergue Los Sequeros) se han tenido que posponer para la próxima anualidad, ya que no era posible cumplir los plazos que había fijado el Cabildo de Gran Canaria. En el caso del proyecto de obra de la plaza y parque infantil en Arbejales, está terminado pero los vecinos del barrio, a través de la junta directiva de la AAVV, manifestaron primeramente que estaban conformes con el proyecto y posteriormente comunicaron que no les gustaba el lugar donde se iba a instalar el parque infantil, y que querían que el Ayuntamiento negociara con el Obispado, que dispone de un solar urbano, en un lateral de la Iglesia, para cederlo al Ayuntamiento y poder instalar en ese solar el parque infantil. Las negociaciones van lentas y por tanto este proyecto no sale a tiempo.

El proyecto del alcantarillado Puente la Molineta-El Álamo, no se puede ejecutar tal y como pretenden la comunidad de propietarios de la acequia del Álamo, porque para poder instalar una nueva tubería, hay que entubar de acequia, porque de lo contrario el proyecto sería muy costoso. Queda pendiente de reunir a la comunidad de propietarios para explicarles, la condición imprescindible, que es entubar la acequia, para ejecutar el proyecto. Tampoco sale a tiempo.

El proyecto de la rehabilitación Albergue Los Sequeros, es un proyecto muy complejo, - explicó el edil- porque también lleva proyecto industrial, y respetando las pautas del Plan General Supletorio, que está en vigor.

Respecto a las nuevas obras que se incorporan al Plan, las calles que se proponen para el refuerzo de firme, están muy deterioradas debido a las últimas lluvias y a los años que han pasado desde la última vez que se asfaltaron. El proyecto de urbanización de la calle El Peral, estaba terminado y pendiente de financiación, tal y como se había acordado en el pleno en el punto tercero del pleno ordinario de fecha 8 de octubre del 2015. Y el proyecto de rehabilitación superficial del Camino El Lomo, también estaba realizado y pendiente de financiación desde que se hizo la estación de depuración de las aguas de alcantarillado en El Lomo de El Palmar.

El proyecto de alcantarillado Puente El Molino- Camino La Fuente, es un proyecto nuevo, que se debe hacer lo antes posible, ya que contempla la instalación de una tubería nueva, mucho más ancha que la actual, porque la tubería actual tiene muchas perdidas y con frecuencia se desborda saltando las tapas de las arquetas, con el peligro que eso conlleva.