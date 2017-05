Australia Navarro, presidenta insular del Partido Popular, aseguró que “Gran Canaria no remontará ni recuperará una posición de liderazgo en Canarias mientras el gobierno en el Cabildo siga celebrando su incompetencia en la gestión y negando la realidad socioeconómica de la Isla”.

Para la presidenta popular, “el balance de la gestión del grupo de gobierno insular, en el ecuador del mandato, refleja que no existe rumbo ni proyecto conocido para devolver a Gran Canaria al lugar que se merece en el concierto regional”.

“En vez de aprovechar la coyuntura favorable de crecimiento y creación de empleo que vive Canarias y España, desde el gobierno insular prefieren negar la realidad y tratar de engañar a los grancanarios con planes e inversiones que, en la práctica, son una suma de recursos no gestionados en el pasado o recibidos de otras administraciones públicas”.

Australia Navarro considera que “estos dos años de gobierno de Antonio Morales en el Cabildo Insular ponen de manifiesto lo que todos ya sabíamos en la Isla: que a Morales no le gusta gestionar, le gusta la demagogia, opinar de todo, pero a la hora de gobernar no sabe, no puede o no le dejan”.

“La realidad es que hoy los grancanarios estamos gobernados por un presidente que hace equilibrios para mantenerse atrincherado en el poder, con el auxilio de dos fuerzas políticas sacudidas por una crisis interna permanente y en esas condiciones, desgraciadamente, no tienen tiempo para Gran Canaria”.

Australia Navarro afirma que “Morales y sus socios, tránsfugas o no, después de trocear el Cabildo en compartimentos-estancos, han emprendido ahora una huida hacia adelante para ganar tiempo y no dudan en vender como un éxito lo que es todas luces un fracaso en la gestión de la Isla”.

“Llegaron al gobierno en 2015 al calor de una crisis económica sin precedentes de la que nunca se han responsabilizado y a la que no han contribuido a combatir en estos años. Ahora, con la economía y el empleo creciendo, se han quedado sin discurso y, lo que es peor, han quedado retratados como lo que son: una nulidad para la gestión de los intereses de Gran Canaria”, concluye la presidenta insular del Partido Popular.